В Российской Федерации неожиданно «взлетели» продажи пикапов

Самое большое количество пикапов смогли реализовать в Центральном ФО (1 301 авто; +27%). Второе место досталось Приволжскому ФО (1 105 автомобилей; +63,5%). Тройку ТОП замыкает Уральский ФО (989 экземпляров; +77 процентов). В пятёрку ТОП регионов Российской Федерации вошёл Сибирский ФО (759 авто; +44%), Северо-Западный ФО (619 единиц; +47,4%). Дальше в данном рейтинге следует отметить Южный федеральный округ. Результат в данном случае составил 355 транспортных средств (плюс 20 процентов). Потом идут Дальний Восток (266 экземпляров; плюс 56,5%), а также Северо-Кавказский Федеральный Округ (126 автомобилей; плюс 19%).На сегодняшний день пикапы в Российской Федерации стали также популярными, как в рамках авторынка Соединённых Штатов.