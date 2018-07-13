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В Российской Федерации неожиданно «взлетели» продажи пикапов

Специалисты из «Автостат.Инфо» провели анализ отечественного авторынка. Они установили, что за 5 месяцев в Российской Федерации реализовали 5 520 новых пикапов. Данный результат на 46 процентов превышает прошлогодние показатели.

В Российской Федерации неожиданно «взлетели» продажи пикапов


Самое большое количество пикапов смогли реализовать в Центральном ФО (1 301 авто; +27%). Второе место досталось Приволжскому ФО (1 105 автомобилей; +63,5%). Тройку ТОП замыкает Уральский ФО (989 экземпляров; +77 процентов). В пятёрку ТОП регионов Российской Федерации вошёл Сибирский ФО (759 авто; +44%), Северо-Западный ФО (619 единиц; +47,4%). Дальше в данном рейтинге следует отметить Южный федеральный округ. Результат в данном случае составил 355 транспортных средств (плюс 20 процентов). Потом идут Дальний Восток (266 экземпляров; плюс 56,5%), а также Северо-Кавказский Федеральный Округ (126 автомобилей; плюс 19%).

На сегодняшний день пикапы в Российской Федерации стали также популярными, как в рамках авторынка Соединённых Штатов.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:08
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