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Бывшая девушка Тимати подверглась травле в Сети

Слишком длинные ноги бывшей девушки Тимати - Алёны Шишковой, вызвали сомнения у поклонников.

Бывшая девушка Тимати подверглась травле в Сети


Бывшая возлюбленная известного отечественного рэп-исполнителя Тимати - Алёна Шишкова, после публикации отпускных снимков в аккаунте подверглась травле. В рамках Instagram Шишкова обнародовала публикации, сделанные в Валлетте. На одной из фотографий модель запечатлена на фоне отеля Phoenica, показывая в коротких шортах свои стройные ноги. Публикация собрала в течение суток около 75 тысяч лайков и свыше 200 комментариев.

Бывшая девушка Тимати подверглась травле в Сети


Многих фанатов насторожило то, что ноги знаменитости выглядят слишком длинными. Один из поклонников Алёны заявил, что она часто использует графический редактор, подчеркнув, что на этот раз явно виден фотошоп. По мнению подписчиков, в такой красоте смысла нет, потому что в жизни у Шишковой не будет ни длинных ног, ни бронзового загара, накрученных фильтрами.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:55
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