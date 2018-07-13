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Многотонный трактор - бульдозер встретит гостей саммитов ШОС и БРИКС из аэропорта

Участников предстоящих саммитов БРИКС, а также ШОС в Челябинске встретит многотонный трактор бульдозер Б8. Транспортное средство является детищем ЧТЗ - Челябинского тракторного завода.

Многотонный трактор - бульдозер встретит гостей саммитов ШОС и БРИКС из аэропорта


Специалисты Челябинского тракторного завода подготовил специальный отечественный бульдозер Б8, который установят у поворота на местный действующий аэропорт. Данное транспортное средство будет закреплено на постаменте, благодаря чему его смогут лицезреть гости, которые прилетают в город. Речь также идёт в отношении участников саммитов БРИКС и ШОС. Оба мероприятия будут проводиться в 2020 году на территории Челябинска. Бульдозер станет напоминанием, что Танкоград представляет собой индустриальный город-миллионник.

Представители тракторного завода отметили, что гусеничный Б8 будет выступать рекламой продукции ЧТЗ, а также символом промышленной мощи Южного Урала. Администрация Тракторозаводского района выделила место под бульдозер. В свою очередь созданием постамента занимаются потенциальные работники завода.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:36
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