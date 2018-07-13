Звезду «Реальных пацанов» затравили в сети из-за внешности

Актриса Зоя Бибер в «Реальных пацанах» сыграла героиню Леру, однако в реальной жизни она очень от неё отличается. Зоя Бибер не любит краситься, предпочитая свою естественную красоту и удобную для неё одежду. Однако натуральный образ звезды не оценили поклонники сериала «Реальные пацаны», где героиня выглядит иначе.В комментариях к фотографии Зои Бербер подписчики актрисы отметили, что ей стоит взять пример с её героини Леры и начать за собой ухаживать. Один из подписчиков назвал Зою «деревней» и указал ей на то, чтобы она обратила внимание на свою внешность, так как на фотографии она не в лучшем состоянии. Также подписчики отметили, что актрису для роли Леры хорошо загримировали и приодели, а в жизни она выглядит совсем иначе.