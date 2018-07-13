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Звезду «Реальных пацанов» затравили в сети из-за внешности

Зою Бербер, сыгравшую в «Реальных пацанах», из-за внешности затравили в сети. Звезда обратилась к фанатам с позитивным посланием, однако те отреагировали агрессией.

Звезду «Реальных пацанов» затравили в сети из-за внешности


Актриса Зоя Бибер в «Реальных пацанах» сыграла героиню Леру, однако в реальной жизни она очень от неё отличается. Зоя Бибер не любит краситься, предпочитая свою естественную красоту и удобную для неё одежду. Однако натуральный образ звезды не оценили поклонники сериала «Реальные пацаны», где героиня выглядит иначе.

В комментариях к фотографии Зои Бербер подписчики актрисы отметили, что ей стоит взять пример с её героини Леры и начать за собой ухаживать. Один из подписчиков назвал Зою «деревней» и указал ей на то, чтобы она обратила внимание на свою внешность, так как на фотографии она не в лучшем состоянии. Также подписчики отметили, что актрису для роли Леры хорошо загримировали и приодели, а в жизни она выглядит совсем иначе.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:23
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