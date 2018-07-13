Алиана Устиненко хочет иметь четверых детей

Девушка быстро влилась в коллектив, жила на съемочной площадке и посещала каждое Лобное место, гордо восседая рядом с Александром, поэтому многие зрители были уверены в том, что она станет полноценной участницей и помирится с мужем, однако Алиана приняла решение покинуть Сейшелы.А на днях она опубликовала пост, которым удивила своих подписчиков.В частности, Устиненко написала, что с трепетом вспоминает моменты своей беременности, и несмотря на сложные моменты, она хочет еще троих детей.Стоит отметить, что фанаты были поражены таким заявлением, поскольку еще совсем недавно девушка делала упор исключительно на свою карьеру и воспитание Роберта, а теперь вдруг задумалась о новых детях.По мнению некоторых, на мысли о беременности Алиану натолкнул именно тот небольшой отпуск на Сейшельских островах, который она провела в компании с мужем. И теперь им интересно, что Устиненко будет делать для того, чтобы зачать ребенка – вернет Гобозова или начнет поиски возлюбленного?