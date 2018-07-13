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Алиана Устиненко хочет иметь четверых детей

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алиана Устиненко покинула Остров любви всего пару недель назад. Вместе со своим сыном Робертом она приезжала туда к бывшему мужу Александру Гобозову, дабы позволить ему пообщаться с ребенком.

Девушка быстро влилась в коллектив, жила на съемочной площадке и посещала каждое Лобное место, гордо восседая рядом с Александром, поэтому многие зрители были уверены в том, что она станет полноценной участницей и помирится с мужем, однако Алиана приняла решение покинуть Сейшелы.

Алиана Устиненко хочет иметь четверых детей

А на днях она опубликовала пост, которым удивила своих подписчиков.

В частности, Устиненко написала, что с трепетом вспоминает моменты своей беременности, и несмотря на сложные моменты, она хочет еще троих детей.

Алиана Устиненко хочет иметь четверых детей

Стоит отметить, что фанаты были поражены таким заявлением, поскольку еще совсем недавно девушка делала упор исключительно на свою карьеру и воспитание Роберта, а теперь вдруг задумалась о новых детях.

По мнению некоторых, на мысли о беременности Алиану натолкнул именно тот небольшой отпуск на Сейшельских островах, который она провела в компании с мужем. И теперь им интересно, что Устиненко будет делать для того, чтобы зачать ребенка – вернет Гобозова или начнет поиски возлюбленного?
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:29
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