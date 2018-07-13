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Дмитрий Дмитренко признался, что они с женой вернулись на «Дом-2» ради победы в конкурсе «Человек года»

Несколько дней назад на Поляну телепроекта «Дом-2» вернулось семейство Дмитренко. Молодые родители, как и обещали, показали лицо своей дочери, которая оказалась очень похожей на Дмитрия, а также назвали ее имя – Василиса.

В одном из своих последних интервью молодой отец рассказал о целях их с супругой возвращения в периметр.

Дмитрий Дмитренко признался, что они с женой вернулись на «Дом-2» ради победы в конкурсе «Человек года»

По словам Димы, в их с Олей паре было много ссор и недопониманий, однако с появлением дочери все изменилось, а потому они хотят показать зрителям, а также своим коллегам пример идеальных семейных отношений, а также то, как родители должны вести себя с ребенком.

Кроме того, Дмитренко заявил, что за все то время, что они с женой проели на проекте, они не разу ничего не выигрывали, а потому им очень хочется победить в конкурсе «Человек года» и получить заветную квартиру в Москве, ведь сейчас им с дочерью буквально негде жить.

Дмитрий Дмитренко признался, что они с женой вернулись на «Дом-2» ради победы в конкурсе «Человек года»

Участник попросил своих фанатов войти в их с Рапунцель положение и поддержать в предстоящем конкурсе, дабы у них появился шанс на победу.

Отметим, что на данный момент основными конкурентами семейства Дмитренко в конкурсе являются Алена Савкина и Илья Яббаров, поскольку с некоторых пор они тоже ждут ребенка и не имеют собственной квартиры в Москве. Вполне вероятно, что зрители отдадут предпочтение именно этой паре, поскольку Алена им нравиться гораздо больше, чем Оля.

Публикация от @fan_afrika_kapa

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:36
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