В РФ открыт предзаказ на Range Rover SV Coupe

На территории РФ объявили предзаказ на премиальную версию вседорожника Range Rover SV Coupe. Продажей данного авто в России занимается компания Carcade. Пока не озвучивается стоимость кроссовера. Но специалисты полагают, что его в России реализуют не менее чем за 18 000 000 рублей. Range Rover SV Coupe выпустят в ограниченном количестве в 999 экземпляров. На отечественный авторынок отправят 90 экземпляров версии. Кросс-купе повторяет по размерам стандартную версию модели, однако немного ниже вследствие покатой крыши. Авто получило увеличенный дверной проем и безрамные двери. Салон авто рассчитан на 4 человека. В свою очередь задний ряд кресел разделили широким тоннелем. Опционально для новинки доступными являются ценные породы дерева, кожа для отделки интерьера.В авто устанавливают мотор 5.0 на 565 л.с. Двигатель работает с 8-АКПП, а также полным приводом. Машина до 100 км/ч разгоняется за 5,3 сек. Максимальная скорость машины - 266 км/ч.