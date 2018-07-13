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В РФ открыт предзаказ на Range Rover SV Coupe

В РФ появился вседорожник версии Range Rover SV Coupe. Автомобиль доступен по предзаказу, а также предлагается в государстве в ограниченном количестве.

В РФ открыт предзаказ на Range Rover SV Coupe


На территории РФ объявили предзаказ на премиальную версию вседорожника Range Rover SV Coupe. Продажей данного авто в России занимается компания Carcade. Пока не озвучивается стоимость кроссовера. Но специалисты полагают, что его в России реализуют не менее чем за 18 000 000 рублей. Range Rover SV Coupe выпустят в ограниченном количестве в 999 экземпляров. На отечественный авторынок отправят 90 экземпляров версии. Кросс-купе повторяет по размерам стандартную версию модели, однако немного ниже вследствие покатой крыши. Авто получило увеличенный дверной проем и безрамные двери. Салон авто рассчитан на 4 человека. В свою очередь задний ряд кресел разделили широким тоннелем. Опционально для новинки доступными являются ценные породы дерева, кожа для отделки интерьера.



В авто устанавливают мотор 5.0 на 565 л.с. Двигатель работает с 8-АКПП, а также полным приводом. Машина до 100 км/ч разгоняется за 5,3 сек. Максимальная скорость машины - 266 км/ч.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:23
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