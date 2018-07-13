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Мужа Ани Лорак заподозрили в изменах

Мурата Налчаджиоглу, который является супругом Ани Лорак, заподозрили в изменах звезде. Известная ясновидящая Саона предсказала, что супруг Ани Лорак может не испытывать к ней настоящих чувств, в связи с этим ищет женщин на стороне.

Мужа Ани Лорак заподозрили в изменах


Как нагадала ясновидящая, Ани Лорак любит своего супруга и дорожит отношениями, однако о муже певицы ясновидящая такого сказать не может. По мнению ясновидящей, у Мурата Налчаджиоглу может быть другая женщина на стороне, к которой он испытывает настоящие чувства. О существовании любовницы Ани Лорак ничего не знает, поэтому ведёт себя естественно и открыто.

Из рассказа ясновидящей Саоаны следует, что Ани Лорак может впасть в депрессию, если ей станет известно о том, что у супруга есть любовница. Однозначно об этом провидица с точностью тоже сказать не может, потому как мужчина может испытывать платонические чувства. В противном случае измена мужа может отразиться на творчестве певицы.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:55
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