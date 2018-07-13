АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.68 USD 62.21
Курс валют на 13.07.2018

В Гудвуд приедет "заряженный" кроссовер версии Maserati Levante GTS

Итальянские разработчики Maserati презентовали новый свой «заряженный» кроссовер версии Maserati Levante GTS, получивший новую техническую начинку. В свою очередь дебют рестайлингового нового кроссовера состоится в Гудвуде во время Фестиваля скорости.

В Гудвуд приедет "заряженный" кроссовер версии Maserati Levante GTS


Новая версия «заряженного» кроссовера Maserati Levante GTS оснащается матричными автомобильными фарами со светодиодами, а также салоном, обшитым качественной кожей PienoFiore. Кроссовер за доплату могут оснастить аудиосистемой Harman Kardon, вместе с 14 динамиками. Новый кроссовер Maserati Levante GTS под капот получит 3,8-литровый 8-цилиндровый мотор, на 550 л.с. Мотор в действие приводится автоматической 8-диапазонной трансмиссией ZF, полноприводным «умным» механизмом типа Q4 Intelligent All Wheel Drive.

«Заряженный» кроссовер до РФ не доберется. Отечественная версия Maserati GTS имеет бензиновый агрегат на 350 и 430 л.с. Также имеет место дизель на 275 л.с.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ретривер покорил грустной песней жюри America’s
Сбербанк направил заявку для регистрации новых
Шура рассказал о совместной жизни с проституткой
Население России станет сокращаться уже в текущем
В Гудвуде покажут две спецверсии Ford Mustang
Беременную Леру Кудрявцеву бросили ради
В Гудвуд приедет "заряженный" кроссовер версии
В Российской Федерации неожиданно «взлетели»
В Пуэрто-Рико группа друзей заметила привидение
Бывшая девушка Тимати подверглась травле в Сети
Страх высоты пропал после курса лечения
Многотонный трактор - бульдозер встретит гостей
Эмберд Хёрд раскрыла свой новый роман
Побег кровавой пиявки из больничной палаты
Звезду «Реальных пацанов» затравили в сети из-за
Особенная дочь Ирины Хакамады отдыхает с
Ученые отредактировали гены макак для снижения
Еще одна участница «Дома-2» ждет ребенка, на этот
Эксперты назвали ТОП-10 марок сегмента SUV
Бенедикт Камбербэтч является самым красивым
Илья Яббаров обошел по рейтингам саму Александру
Прокуратура назвала причину красно-бурого дождя,
Голая Любовь Толкалина в пшенице поразила
Виктория Романец неприятно удивила подписчиков
Роскачество запретило называть продукт молоком, в
В России скоро откроется новая медицинская
В РФ открыт предзаказ на Range Rover SV Coupe
Вадим Казаченко официально развелся с супругой
РАКИБ показала «белый список» криптовалютных
Фанаты считают, что новую песню Ольги Бузовой
Просмотреть все новости