В Гудвуд приедет "заряженный" кроссовер версии Maserati Levante GTS

Новая версия «заряженного» кроссовера Maserati Levante GTS оснащается матричными автомобильными фарами со светодиодами, а также салоном, обшитым качественной кожей PienoFiore. Кроссовер за доплату могут оснастить аудиосистемой Harman Kardon, вместе с 14 динамиками. Новый кроссовер Maserati Levante GTS под капот получит 3,8-литровый 8-цилиндровый мотор, на 550 л.с. Мотор в действие приводится автоматической 8-диапазонной трансмиссией ZF, полноприводным «умным» механизмом типа Q4 Intelligent All Wheel Drive.«Заряженный» кроссовер до РФ не доберется. Отечественная версия Maserati GTS имеет бензиновый агрегат на 350 и 430 л.с. Также имеет место дизель на 275 л.с.