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По словам Дарьи Осенковой, Илья Яббаров на проекте «Дом-2» зарабатывает 155 тысяч рублей в месяц

В последнее время Илья Яббаров является одним из самых рейтинговых участников телепроекта «Дом-2». Вместе с Аленой Савкиной он ждет появления на свет ребенка, однако несмотря на это изменяет ей с другой.

Так, несколько дней назад экс-участница реалити-шоу Дарья Осенкова рассказала беременной девушке о том, что у них с Ильей были отношения, и хотя до «волшебства» дело не дошло, поцелуи, различные ласки и прелюдии были.

По словам Дарьи Осенковой, Илья Яббаров на проекте «Дом-2» зарабатывает 155 тысяч рублей в месяц

Кроме того, из переписки Алены с Дашей стало известно, сколько на самом деле молодой человек зарабатывает на проекте – это 155 тысяч рублей в месяц и, по словам Осенковой, это его единственный заработок, поэтому ради него он готов на все, что угодно.

Экс-участница предупреждает Савкину, что Яббаров не изменится и всегда будет изменять своим женщинам, поэтому не стоит ему прощать.

Напомним, что сейчас Алена и Илья не вместе. Девушка сняла помолвочное кольцо и заявила, что больше никогда не будет вместе с человеком, который уже дважды ее предал.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:06
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