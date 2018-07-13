По словам Дарьи Осенковой, Илья Яббаров на проекте «Дом-2» зарабатывает 155 тысяч рублей в месяц

Так, несколько дней назад экс-участница реалити-шоу Дарья Осенкова рассказала беременной девушке о том, что у них с Ильей были отношения, и хотя до «волшебства» дело не дошло, поцелуи, различные ласки и прелюдии были.Кроме того, из переписки Алены с Дашей стало известно, сколько на самом деле молодой человек зарабатывает на проекте – это 155 тысяч рублей в месяц и, по словам Осенковой, это его единственный заработок, поэтому ради него он готов на все, что угодно.Экс-участница предупреждает Савкину, что Яббаров не изменится и всегда будет изменять своим женщинам, поэтому не стоит ему прощать.Напомним, что сейчас Алена и Илья не вместе. Девушка сняла помолвочное кольцо и заявила, что больше никогда не будет вместе с человеком, который уже дважды ее предал.