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В Пуэрто-Рико группа друзей заметила привидение под водой

Группа друзей записывала на камеру поездку на лодке в рамках речного канала. При этом они заметили под водой привидение. Это случилось на реке Пуэрто-Рико в районе Изабеллы.

В Пуэрто-Рико группа друзей заметила привидение под водой


Моралес Деби со своими друзьями плавал по здешним каналам. В один момент с ними произошло странное событие. Дело в том, что один человек из этой группы решил вытащить свою камеру, чтобы заснять на неё момент отдыха. Из видео видно, что сначала ребята в темпе плывут по каналу. Потом лодка замедляется. Непосредственно в данный момент в кадре возникает человекоподобная фигура, которая выходит на поверхность. В свою очередь её можно рассмотреть под водой именно перед тем местом, где плыла лодка группы друзей



Данный ролик загрузили на YouTube. Там он успел собрать сотни мнений. По словам одного из пользователей, он был бы шокирован, если бы такое увидел на лодке. По словам другого пользователя это похоже на призрак утонувшего туриста.
 
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Происшествия / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:00
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