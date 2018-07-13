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Страх высоты пропал после курса лечения виртуальной реальностью

Всем известна довольно распространенная фобия - страх высоты. Специалистами Оксфорда предложен способ по эффективному лечению данного недуга, при котором даже не требуется участие медиков. Помогли как всегда продвинутые технологии, на этот раз призвали на помощь виртуальную реальность (VR).

Для проведения эксперимента ученые отобрали 100 добровольцев, с явно выраженной боязнью высоты. Из них 49 человек прошли VR-терапию, в течение примерно получаса, с периодичность два-три раза в неделю. Курс длился в течение двух недель. Остальные 51 человек составили контрольную группу.
Страх высоты пропал после курса лечения виртуальной реальностью


Как утверждают авторы методики, их технология может приносить положительные, явные результаты, при этом нет необходимости привлекать психотерапевтическую помощь пациентам.

Заключается методика в терапии по привыканию к высоте, при этом ее параметры повышаются постепенно. К примеру, на первых этапах пациенту предлагали снимать виртуально кошку с дерева, затем высоту поднималась на уровень выше.

После завершения всех предусмотренных методикой этапов, боязнь высоты у участников экспериментальной группы снизился на 68% от первоначального показателя. В итоге сделано заключение, что виртуальной реальностью действительно можно лечить различные фобии.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:45
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