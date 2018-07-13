Страх высоты пропал после курса лечения виртуальной реальностью

Для проведения эксперимента ученые отобрали 100 добровольцев, с явно выраженной боязнью высоты. Из них 49 человек прошли VR-терапию, в течение примерно получаса, с периодичность два-три раза в неделю. Курс длился в течение двух недель. Остальные 51 человек составили контрольную группу.Как утверждают авторы методики, их технология может приносить положительные, явные результаты, при этом нет необходимости привлекать психотерапевтическую помощь пациентам.Заключается методика в терапии по привыканию к высоте, при этом ее параметры повышаются постепенно. К примеру, на первых этапах пациенту предлагали снимать виртуально кошку с дерева, затем высоту поднималась на уровень выше.После завершения всех предусмотренных методикой этапов, боязнь высоты у участников экспериментальной группы снизился на 68% от первоначального показателя. В итоге сделано заключение, что виртуальной реальностью действительно можно лечить различные фобии.