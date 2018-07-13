АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.68 USD 62.21
Курс валют на 13.07.2018

Эмберд Хёрд раскрыла свой новый роман

Знаменитая киноактриса Эмберд Хёрд и ее новый возлюбленный посетили вместе престижный теннисный турнир.

Эмберд Хёрд раскрыла свой новый роман


Эмбер Хёрд, являющаяся экс-супругой Джонни Дэппа, раскрыла свой новый роман. Пара появились на Уимблдоне. Возлюбленные не скрывали своих чувств, держались за руки и целовались. Новым избранником киноактрисы оказался популярный куратор Вито Шнабель. О нем не раз писали американские СМИ, пытаясь уличить мужчину в отношениях с актрисой. Пара прибыла в Лондон для просмотра теннисных матчей на престижном турнире, где участвуют лучшие ракетки мира.

Эмберд Хёрд раскрыла свой новый роман


Стоит напомнить, что в списке бывших бойфрендов Эмбер Хёрд числятся только очень зажиточные мужчины. Одним из её экс-
возлюбленных, помимо актёра Джонни Дэппа, является популярный миллиардер Илон Маск. Но отношения с Маском продлились не долго, и они решили остаться друзьями.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ретривер покорил грустной песней жюри America’s
Сбербанк направил заявку для регистрации новых
Шура рассказал о совместной жизни с проституткой
Население России станет сокращаться уже в текущем
В Гудвуде покажут две спецверсии Ford Mustang
Беременную Леру Кудрявцеву бросили ради
В Гудвуд приедет "заряженный" кроссовер версии
В Российской Федерации неожиданно «взлетели»
В Пуэрто-Рико группа друзей заметила привидение
Бывшая девушка Тимати подверглась травле в Сети
Страх высоты пропал после курса лечения
Многотонный трактор - бульдозер встретит гостей
Эмберд Хёрд раскрыла свой новый роман
Побег кровавой пиявки из больничной палаты
Звезду «Реальных пацанов» затравили в сети из-за
Особенная дочь Ирины Хакамады отдыхает с
Ученые отредактировали гены макак для снижения
Еще одна участница «Дома-2» ждет ребенка, на этот
Эксперты назвали ТОП-10 марок сегмента SUV
Бенедикт Камбербэтч является самым красивым
Илья Яббаров обошел по рейтингам саму Александру
Прокуратура назвала причину красно-бурого дождя,
Голая Любовь Толкалина в пшенице поразила
Виктория Романец неприятно удивила подписчиков
Роскачество запретило называть продукт молоком, в
В России скоро откроется новая медицинская
В РФ открыт предзаказ на Range Rover SV Coupe
Вадим Казаченко официально развелся с супругой
РАКИБ показала «белый список» криптовалютных
Фанаты считают, что новую песню Ольги Бузовой
Просмотреть все новости