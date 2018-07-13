Эмберд Хёрд раскрыла свой новый роман

Эмбер Хёрд, являющаяся экс-супругой Джонни Дэппа, раскрыла свой новый роман. Пара появились на Уимблдоне. Возлюбленные не скрывали своих чувств, держались за руки и целовались. Новым избранником киноактрисы оказался популярный куратор Вито Шнабель. О нем не раз писали американские СМИ, пытаясь уличить мужчину в отношениях с актрисой. Пара прибыла в Лондон для просмотра теннисных матчей на престижном турнире, где участвуют лучшие ракетки мира.Стоит напомнить, что в списке бывших бойфрендов Эмбер Хёрд числятся только очень зажиточные мужчины. Одним из её экс-возлюбленных, помимо актёра Джонни Дэппа, является популярный миллиардер Илон Маск. Но отношения с Маском продлились не долго, и они решили остаться друзьями.