Особенная дочь Ирины Хакамады отдыхает с возлюбленным

Владимир Сиротинский и Ирина Хакамада вместе очень счастливы. Их дочери Марии в этом году исполнится 21 год. Политик длительное время скрывала от общественности свою наследницу, потому что у девочки синдромом Дауна. Особенная дочка Ирины живет полноценной жизнью. У нее даже появился бойфренд. Избранником девушки стал Влад Ситдиков. Молодые люди со свадьбой пока не спешат, но многие поклонники уверены, что они уже расписались. По словам Влада, он с первого взгляда влюбился в Марию.На днях фанаты узнали, что пара поехала отдыхать в жаркую Испанию. На странице Ситдикова появилось несколько публикаций, на которых молодой человек позирует вместе со своей возлюбленной. Пользователи оценили снимок и пожелали паре счастья и любви. Отмечается, что Ирина Хакамада одобряет выбор своей дочери.