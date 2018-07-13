АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.68 USD 62.21
Курс валют на 13.07.2018

Особенная дочь Ирины Хакамады отдыхает с возлюбленным

Мария Сиротинская, дочь политика и ведущей Ирины Хакамады, накануне отправилась вместе с возлюбленным Владом Ситдиковым на отдых в Испанию. Пара хорошо проводит время и постоянно делиться с фанатами совместными фото.

Особенная дочь Ирины Хакамады отдыхает с возлюбленным


Владимир Сиротинский и Ирина Хакамада вместе очень счастливы. Их дочери Марии в этом году исполнится 21 год. Политик длительное время скрывала от общественности свою наследницу, потому что у девочки синдромом Дауна. Особенная дочка Ирины живет полноценной жизнью. У нее даже появился бойфренд. Избранником девушки стал Влад Ситдиков. Молодые люди со свадьбой пока не спешат, но многие поклонники уверены, что они уже расписались. По словам Влада, он с первого взгляда влюбился в Марию.

Особенная дочь Ирины Хакамады отдыхает с возлюбленным


На днях фанаты узнали, что пара поехала отдыхать в жаркую Испанию. На странице Ситдикова появилось несколько публикаций, на которых молодой человек позирует вместе со своей возлюбленной. Пользователи оценили снимок и пожелали паре счастья и любви. Отмечается, что Ирина Хакамада одобряет выбор своей дочери.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эмберд Хёрд раскрыла свой новый роман
Побег кровавой пиявки из больничной палаты
Звезду «Реальных пацанов» затравили в сети из-за
Особенная дочь Ирины Хакамады отдыхает с
Ученые отредактировали гены макак для снижения
Еще одна участница «Дома-2» ждет ребенка, на этот
Эксперты назвали ТОП-10 марок сегмента SUV
Бенедикт Камбербэтч является самым красивым
Илья Яббаров обошел по рейтингам саму Александру
Прокуратура назвала причину красно-бурого дождя,
Голая Любовь Толкалина в пшенице поразила
Виктория Романец неприятно удивила подписчиков
Роскачество запретило называть продукт молоком, в
В России скоро откроется новая медицинская
В РФ открыт предзаказ на Range Rover SV Coupe
Вадим Казаченко официально развелся с супругой
РАКИБ показала «белый список» криптовалютных
Фанаты считают, что новую песню Ольги Бузовой
Составили ТОП-5 пижонских автомобилей по цене до
Необычный турист доехал из Санкт-Петербурга во
Миллион рублей впервые разыграют в эфире
Мужа Ани Лорак заподозрили в изменах
Пользователи Сети раскритиковали Викторию Романец
Джордж Клуни идет на поправку после ДТП на байке
47-летняя Наталья Сенчукова поразила фигурой в
Певец Юрий Лоза высказался об «уходе» Верки
Ученые заставили каплю галлия биться подобно
Серийный кроссовер версии MG HS стал безрамным
Анастасию Ивлееву с Элджеем «засекли» за
Виктория Боня познакомила Пьера Андюрана с
Просмотреть все новости