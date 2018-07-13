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Команда Кенеса Ракишева разработала дизайн уникального смартфона

Представители известной компании Sirin Labs представили дизайн первого в мире современного криптосмартфона. Стоит отметить, что основным акционером, а также председателем совета директоров компании Sirin Labs является Кенес Ракишев – казахстанский успешный бизнесмен. В свою очередь отличительными чертами нового современного устройства Finney являются уникальный дизайн, безопасный экран, отличающийся защищенным сенсором непосредственно для встроенного кошелька, защищающего от вредоносных атак, пишет cnews.ru
Команда Кенеса Ракишева разработала дизайн уникального смартфона

Надёжное стекло 3D Gorilla Glass имеется в передней, а также задней части устройства. При этом матовая задняя крышка выполнена из надёжного 3D-стекла. В свою очередь вогнутый металлический, высокий глянцевый каркас закрывает телефон, а также защищает от различных возможных ударов. Устройство компании Кенеса Ракишева имеет тонкий корпус.

На панели имеются металлические элементы, такие как камера, датчики, а также сканер отпечатков пальцев. Новый криптосмартфон предназначается для удовлетворения потребностей уверенных пользователей криптовалюты, а также новичков.

Стоит отметить, что Кенес Ракишев выступает венчурным инвестором из Казахстана. Кенес Ракишев за последние годы сделал вложение на сумму более 87 700 000 долларов непосредственно в высокотехнологичные проекты Net Element International, mobli, TriPlay, Fastlane Ventures, TriPlay, IQcard, а также прочие.
 
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Технологии
Добавил: Роман Сегодня, 13:52
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