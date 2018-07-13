Команда Кенеса Ракишева разработала дизайн уникального смартфона

Надёжное стекло 3D Gorilla Glass имеется в передней, а также задней части устройства. При этом матовая задняя крышка выполнена из надёжного 3D-стекла. В свою очередь вогнутый металлический, высокий глянцевый каркас закрывает телефон, а также защищает от различных возможных ударов. Устройство компании Кенеса Ракишева имеет тонкий корпус.На панели имеются металлические элементы, такие как камера, датчики, а также сканер отпечатков пальцев. Новый криптосмартфон предназначается для удовлетворения потребностей уверенных пользователей криптовалюты, а также новичков.Стоит отметить, что Кенес Ракишев выступает венчурным инвестором из Казахстана. Кенес Ракишев за последние годы сделал вложение на сумму более 87 700 000 долларов непосредственно в высокотехнологичные проекты Net Element International, mobli, TriPlay, Fastlane Ventures, TriPlay, IQcard, а также прочие.