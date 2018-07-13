АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.68 USD 62.21
Курс валют на 13.07.2018

Эксперты назвали ТОП-10 марок сегмента SUV вторичного рынка РФ

Экспертами составлен рейтинг марок, имеющих самые высокие реализации на вторичном авторынке SUV в Российской Федерации. В данном сегменте больше всего перепродаются кроссоверы, а также внедорожники японского производства.

Эксперты назвали ТОП-10 марок сегмента SUV вторичного рынка РФ


ТОП-10 возглавил японский автогигант Toyota. Россияне за январь-май этого года перепродали 49 700 SUV Toyota. Это в годовом сравнении на 1 процент больше. На второй позиции оказалась LADA (43 800 авто; минус 3,6%). Третья позиция досталась Nissan (42 500 авто; плюс 10 процентов). Четвёртая позиция досталась Chevrolet (32 200 авто; плюс 3,8 процента). Аутсайдером первой пятерки ТОП выступила марка Mitsubishi. Кроссоверы данного бренда на вторичном рынке Российской Федерации разошлись тиражом в 28 100 авто. Это на 5,4 процента больше, чем в прошлом году.

Между тем во вторую пятёрку ТОП вошли: KIA (+15%; 20 900 авто), Hyundai (+15%; 18 400 авто), BMW (+3,4%; 16 800 авто), УАЗ (-9,4%; 16 700 авто), Volkswagen (+15%; 15 700 авто).
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эмберд Хёрд раскрыла свой новый роман
Побег кровавой пиявки из больничной палаты
Звезду «Реальных пацанов» затравили в сети из-за
Особенная дочь Ирины Хакамады отдыхает с
Ученые отредактировали гены макак для снижения
Еще одна участница «Дома-2» ждет ребенка, на этот
Эксперты назвали ТОП-10 марок сегмента SUV
Бенедикт Камбербэтч является самым красивым
Илья Яббаров обошел по рейтингам саму Александру
Прокуратура назвала причину красно-бурого дождя,
Голая Любовь Толкалина в пшенице поразила
Виктория Романец неприятно удивила подписчиков
Роскачество запретило называть продукт молоком, в
В России скоро откроется новая медицинская
В РФ открыт предзаказ на Range Rover SV Coupe
Вадим Казаченко официально развелся с супругой
РАКИБ показала «белый список» криптовалютных
Фанаты считают, что новую песню Ольги Бузовой
Составили ТОП-5 пижонских автомобилей по цене до
Необычный турист доехал из Санкт-Петербурга во
Миллион рублей впервые разыграют в эфире
Мужа Ани Лорак заподозрили в изменах
Пользователи Сети раскритиковали Викторию Романец
Джордж Клуни идет на поправку после ДТП на байке
47-летняя Наталья Сенчукова поразила фигурой в
Певец Юрий Лоза высказался об «уходе» Верки
Ученые заставили каплю галлия биться подобно
Серийный кроссовер версии MG HS стал безрамным
Анастасию Ивлееву с Элджеем «засекли» за
Виктория Боня познакомила Пьера Андюрана с
Просмотреть все новости