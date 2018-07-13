Эксперты назвали ТОП-10 марок сегмента SUV вторичного рынка РФ

ТОП-10 возглавил японский автогигант Toyota. Россияне за январь-май этого года перепродали 49 700 SUV Toyota. Это в годовом сравнении на 1 процент больше. На второй позиции оказалась LADA (43 800 авто; минус 3,6%). Третья позиция досталась Nissan (42 500 авто; плюс 10 процентов). Четвёртая позиция досталась Chevrolet (32 200 авто; плюс 3,8 процента). Аутсайдером первой пятерки ТОП выступила марка Mitsubishi. Кроссоверы данного бренда на вторичном рынке Российской Федерации разошлись тиражом в 28 100 авто. Это на 5,4 процента больше, чем в прошлом году.Между тем во вторую пятёрку ТОП вошли: KIA (+15%; 20 900 авто), Hyundai (+15%; 18 400 авто), BMW (+3,4%; 16 800 авто), УАЗ (-9,4%; 16 700 авто), Volkswagen (+15%; 15 700 авто).