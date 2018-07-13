Ольга Бузова едва не разбила Кубок Стэнли на глазах у Александра Овечкина
Пока бывший супруг ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов радуется своему отцовству, сама она активно занимается творческой карьерой, а также посещает различные светские вечеринки и мероприятия.
Практически ни одно яркое событие в Москве не проходит без теледивы, что заметно в ее микроблоге, в котором она делится со своими подписчиками всем тем, что с ней происходит.
Так, на днях девушка опубликовала ролик с небольшим отчетом о том, как прошла ее предыдущая неделя. В нем можно увидеть, как Оля пытается скопировать жест капитана хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, подняв Кубок Стэнли высоко над головой.
Однако попытка Бузовой не увенчалась успехом. Она переоценила свои силы и едва не разбила серебряную награду прямо на глазах у ее обладателя, но ловкий Александр все-таки успел подхватить трофей и аккуратно поставить его на пол.
Посмотревшие видео пользователи Сети решили, что это плохая примета. Кроме того, сама Оля могла пострадать из-за своего необдуманного поступка, ведь неподъемный кубок запросто мог упасть ей на ноги и отдавить ступни.
Напомним, что главную награду НХЛ Овечкин получил после феноменальной победы над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче серии плей-офф. Неделю назад он привез его в столицу, дабы показать трофей всем болельщикам ЧМ-2018.