Ольга Бузова едва не разбила Кубок Стэнли на глазах у Александра Овечкина

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 12 Июл 2018 в 2:19 PDT

Практически ни одно яркое событие в Москве не проходит без теледивы, что заметно в ее микроблоге, в котором она делится со своими подписчиками всем тем, что с ней происходит.Так, на днях девушка опубликовала ролик с небольшим отчетом о том, как прошла ее предыдущая неделя. В нем можно увидеть, как Оля пытается скопировать жест капитана хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, подняв Кубок Стэнли высоко над головой.Однако попытка Бузовой не увенчалась успехом. Она переоценила свои силы и едва не разбила серебряную награду прямо на глазах у ее обладателя, но ловкий Александр все-таки успел подхватить трофей и аккуратно поставить его на пол.Посмотревшие видео пользователи Сети решили, что это плохая примета. Кроме того, сама Оля могла пострадать из-за своего необдуманного поступка, ведь неподъемный кубок запросто мог упасть ей на ноги и отдавить ступни.Напомним, что главную награду НХЛ Овечкин получил после феноменальной победы над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче серии плей-офф. Неделю назад он привез его в столицу, дабы показать трофей всем болельщикам ЧМ-2018.