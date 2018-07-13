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В России скоро откроется новая медицинская специальность

В России на одну медицинскую профессию станет больше: уже открылся набор будущих специалистов в области молекулярной диетологии.

В России скоро откроется новая медицинская специальность


Первый МГМУ имени И. М. Сеченова вовсю набирает будущих молекулярных диетологов. Эта специальность будущего уже зафиксирована в «Атласе новых профессий», а начало обучения запланировано на 1 сентября.

Как и нынешние диетологи, специалисты по молекулярной диетологии распишут человеку схему здорового питания и будут следить за правильностью следования рекомендациям. Вот только в отличие от уже действующих врачей, врачи будущего перед тем, как составить рацион питания, сначала изучат генетические факторы и свойства физиологических процессов своего пациента. Помимо этого, при составлении пищевых рекомендаций будет учитываться молекулярный состав каждого продукта.
 
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:30
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