В России скоро откроется новая медицинская специальность
В России на одну медицинскую профессию станет больше: уже открылся набор будущих специалистов в области молекулярной диетологии.
Первый МГМУ имени И. М. Сеченова вовсю набирает будущих молекулярных диетологов. Эта специальность будущего уже зафиксирована в «Атласе новых профессий», а начало обучения запланировано на 1 сентября.
Как и нынешние диетологи, специалисты по молекулярной диетологии распишут человеку схему здорового питания и будут следить за правильностью следования рекомендациям. Вот только в отличие от уже действующих врачей, врачи будущего перед тем, как составить рацион питания, сначала изучат генетические факторы и свойства физиологических процессов своего пациента. Помимо этого, при составлении пищевых рекомендаций будет учитываться молекулярный состав каждого продукта.
Первый МГМУ имени И. М. Сеченова вовсю набирает будущих молекулярных диетологов. Эта специальность будущего уже зафиксирована в «Атласе новых профессий», а начало обучения запланировано на 1 сентября.
Как и нынешние диетологи, специалисты по молекулярной диетологии распишут человеку схему здорового питания и будут следить за правильностью следования рекомендациям. Вот только в отличие от уже действующих врачей, врачи будущего перед тем, как составить рацион питания, сначала изучат генетические факторы и свойства физиологических процессов своего пациента. Помимо этого, при составлении пищевых рекомендаций будет учитываться молекулярный состав каждого продукта.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:30