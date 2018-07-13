В России скоро откроется новая медицинская специальность

Первый МГМУ имени И. М. Сеченова вовсю набирает будущих молекулярных диетологов. Эта специальность будущего уже зафиксирована в «Атласе новых профессий», а начало обучения запланировано на 1 сентября.Как и нынешние диетологи, специалисты по молекулярной диетологии распишут человеку схему здорового питания и будут следить за правильностью следования рекомендациям. Вот только в отличие от уже действующих врачей, врачи будущего перед тем, как составить рацион питания, сначала изучат генетические факторы и свойства физиологических процессов своего пациента. Помимо этого, при составлении пищевых рекомендаций будет учитываться молекулярный состав каждого продукта.