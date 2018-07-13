Вадим Казаченко официально развелся с супругой

Вадим Казаченко официально разорвал отношения с супругой, с которой в 2014 году артист связал себя узами брака. В течение полутора лет зрители следили за развитием семейных отношений певца на разнообразных шоу. По словам исполнителя песен, его разрушенный брак было невозможно назвать супружеской жизнью, потому что они с бывшей тридцатисемилетней женой почти не жили вместе. Но это не помешало в 2017 году рождению их общего сына.В 2014 году артист обращался в суд для того, чтобы их брак признали фиктивным, но он был признан действительным. Это не помешало Вадиму жениться на новой избраннице – Ирине Аманти. Казаченко называл себя единственным в России многоженцем, однако одна его жена невменяемая и бегает по шоу, а вторая вменяемая и проживает с ним. Инициатором расторжения брака является именно «невменяемая» жена звезды. Она подала на развод в начале этого года. Правда, позже иск отозвали из-за претензий на недвижимость.