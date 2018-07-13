России грозит сокращение населения впервые за 10 лет

Из-за падения миграционного прироста население России уменьшится уже в текущем году. Это происходит из-за падения миграционного прироста; и особенно это заметно из-за сокращения прибывших из ДНР и ЛНР, которых в 2015 году прибыло 35 тыс человек, а теперь только 7 тыс. человек. Одновременно значительно увеличилось количество переселившихся из Средней Азии, и особенно - из Киргизии.Об этом говорится в июльском отчете Института Гайдара и РАНХиГС. В результате этого процесса деградации, ускорился процесс убыли, достигнув естественной убыли населения в январе—мае 2018 года 147 тысяч. В аналогичный период прошедшего года не превысил 112 тыс. человек. Ученые называют и причины этой "естественной убыли" - это понижение числа рождения у малочисленного количества женщин, родившихся в начале 1990-х годов. Потом число родившихся в 1-м полугодии текущего года упало на 28% в сравнении с таким же периодом 2017 года.