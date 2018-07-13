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Составили ТОП-5 пижонских автомобилей по цене до 3 млн рублей

Эксперты составили список авто, которые покупаются российскими автолюбителями, чтобы «покрасоваться». В пятёрку ТОП вошли премиальные машины, расценка которых составляет не более 3 000 000 руб.

Составили ТОП-5 пижонских автомобилей по цене до 3 млн рублей


Первое место рейтинга досталось версии BMW 5-Series. Бизнес-седан имеет богатый функционал. Второе место занял Mercedes-Benz E-Class. Эта версия выступает главным соперником модели BMW 5-Series. Немецкое с авто узнаваемым и ярким обликом отличается комфортом, разнообразием модификаций. На третьем месте размещается вседорожник Infiniti QX70. Динамичная и яркая внешность премиального кроссовера в итоге делает его самым желанным спортивным SUV среди молодёжи. Авто отличается хорошей проходимостью, множеством комплектаций, широкой моторной гаммой. Четвёртая позиция досталась премиальному Lexus GS. Данный седан имеет спортивный облик, оснащается высокопроизводительным агрегатом, позволяющим осуществлять разгон за 7 с до 100 км/ч.

На пятом месте оказался вседорожник версии Toyota Land Cruiser Prado. Авто стремительно завоёвывает сегмент на рынке РФ. Машина отличается хорошей проходимостью, управляемостью, динамикой.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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