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Певец Юрий Лоза высказался об «уходе» Верки Сердючки со сцены

Юрий Лоза заявил, что проект с Веркой Сердючкой пора закрывать, потому что Андрею Данилко в этом образе давно некомфортно.

Певец Юрий Лоза высказался об «уходе» Верки Сердючки со сцены


Более 25 лет неординарная и экстравагантная исполнительница песен Верка Сердючка радовала своих фанатов юмористическими композициями на грустные и веселые жизненные темы. Сообщение о том, что Данилко собирается отказаться от образа Сердючки многих фанатов застало врасплох. Юрий Лоза публично высказался касательно «ухода» Верки Сердючки с эстрады. По словам музыканта, пародия в каком-либо проявлении может быть утомительна, однако в том случае, если за ней не стоят красивые слова и мелодия, которые хочется многократно раз прослушивать.

Певец Юрий Лоза высказался об «уходе» Верки Сердючки со сцены


По мнению Лозы, проект с Сердючкой пора закрывать, так как Данилко давно некомфортно в данном образе. Сердючке сейчас 65 лет и шутить на те же темы, что в 40, уже неприлично. Певец считает, что в таком возрасте стоит шутить про внуков, однако этого не хочется Данилко, которому в этом году исполнится 45 лет.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
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