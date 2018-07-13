Певец Юрий Лоза высказался об «уходе» Верки Сердючки со сцены

Более 25 лет неординарная и экстравагантная исполнительница песен Верка Сердючка радовала своих фанатов юмористическими композициями на грустные и веселые жизненные темы. Сообщение о том, что Данилко собирается отказаться от образа Сердючки многих фанатов застало врасплох. Юрий Лоза публично высказался касательно «ухода» Верки Сердючки с эстрады. По словам музыканта, пародия в каком-либо проявлении может быть утомительна, однако в том случае, если за ней не стоят красивые слова и мелодия, которые хочется многократно раз прослушивать.По мнению Лозы, проект с Сердючкой пора закрывать, так как Данилко давно некомфортно в данном образе. Сердючке сейчас 65 лет и шутить на те же темы, что в 40, уже неприлично. Певец считает, что в таком возрасте стоит шутить про внуков, однако этого не хочется Данилко, которому в этом году исполнится 45 лет.