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Boeing и SpaceX не смогут доставлять американских астронавтов на МКС в 2019 году

Согласно прогнозу отчета правительства США, Boeing и SpaceX вряд ли смогут отправить астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) в следующем году, что приведет к возможному разрыву присутствия США на станции.

Boeing и SpaceX не смогут доставлять американских астронавтов на МКС в 2019 году


Две компании были задействованы космическим агентством NASA США в 2014 году для разработки ракет, которые могли бы перевозить космонавтов на МКС после истечения текущего контракта с Россией «Союз» в ноябре 2019 года.

Но ни одна из компаний, как ожидается, не будет готова к выполнению пилотируемых полетов к этой дате из-за различных задержек с сертификацией своих программ, говорится в опубликованном в среду независимом Управлении подотчетности правительства (GAO).

«Может быть разрыв (США) в доступе к МКС, если в Программе Коммерческого экипажа возникнут дополнительные задержки. В то время как NASA начало обсуждать возможные варианты, в настоящее время он не имеет плана действий в чрезвычайных ситуациях, как обеспечить бесперебойное присутствие на МКС после 2019 года. Возможно, что ни один подрядчик не будет готов до августа 2020 года, оставив потенциальный разрыв в доступе по меньшей мере на девять месяцев», - сообщается в GAO.

В докладе говорится, что Соединенные Штаты могут стремиться получить дополнительные места в «Союзе», но это может оказаться затруднительным.

«Процесс изготовления космического корабля и заключения контрактов на эти места обычно занимает три года, а это означает, что дополнительные места не будут доступны до 2021 года», - сказано в сообщении.

NASA завершило программу космических челноков США в 2011 году и с тех пор использует российские ракеты для доставки американских космонавтов на космическую станцию.

Boeing, разрабатывающий пилотируемую капсулу под названием Starliner, несмотря на ожидания, будет сертифицирован до декабря 2019 года, а не в январе 2019 года. Сертификация капсулы DragonX от SpaceX не ожидается до января 2020 года, а не с февраля 2019 года.

В настоящее время на борту космической станции находятся три американца, один немецкий и два россиянина, где астронавты обычно остаются пять или шесть месяцев.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 12:28
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