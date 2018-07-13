Робот-краб перемещает растение к свету или в тень без участия человека

Китайской компанией Vincross создан робот, по образу краба. Основная его функция – перемещение растений к источнику света, без участия при этом человека. Сообщения из публикаций в the Verge.Разработчик дал роботу на название - Bulbasaur. Перемещается механизм на шести лапах, в верхней его части располагается горшок, в который помещаются растения. При необходимости предоставить растению больше света, сенсоры машины определяют это, и робот двигается к источнику солнечных лучей. И наоборот, когда у растения уже переизбыток тепла и перенасыщение светом, его переместят в тень.Автором проекта является предприниматель из Китая Тунь Саньяки. Вдохновил его на реализацию подобной идеи вид увядающего в тени подсолнуха. Как изобретатель себе представил, робот должен помочь растению, как машина или велосипед помогают человеку. Оставалось решит проблему, относительно растения, которое вообще не может перемещаться.