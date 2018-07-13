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Меган Маркл рассказала, что скучает по своей прошлой жизни и карьере

Герцогиня Сессекская во время интервью рассказала, что в данное время ей не хватает очень многого.

Меган Маркл рассказала, что скучает по своей прошлой жизни и карьере


Американской актрисе Меган Маркл пришлось отказаться от сьемок в известном американском телесериале «Форс-мажоры» и оставить свою актерскую карьеру. Именно поэтому Герцогиня Сессекская скучает по прошлой жизни, не скрывая этого. Одиннадцатого июля Маркл и принц Гарри прибыли в Дублин, где пообщались с представителями СМИ и разными публичными личностями. Одна активистка по имени Фиона Мур заявила, что очень любит сериал «Форс-мажоры». Маркл сказала, что она тоже очень любит данный фильм и очень тоскует по съемкам.

Меган Маркл рассказала, что скучает по своей прошлой жизни и карьере


Британские журналисты пристально следят за Меган, потому как при королевском дворе присутствие такой личности – ситуация достаточно неординарная. Некоторые были против выбора принца Гарри, так как американка до замужества участвовала в проектах, которые неподобающие для королевской семьи. Например, в «Форс-Мажоре» девушка предстала в кадре в нижнем белье.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:30
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