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Московские власти изменят правила допуска авто на выделенные линии

Власти Москвы планируют разрешить движение авто по выделенным полосам, которые используются коммунальными службами, а также экскурсионным двухэтажным автобусам. Данная информация имеется в проекте постановления московских властей, которое отправили на антикоррупционную экспертизу.

Московские власти изменят правила допуска авто на выделенные линии


Изменения в законодательство про безопасность дорожного движения приняли в конце 2017 года. Согласно данным изменениям власти городов федерального значения имеют возможность самостоятельно определять список авто, которые могут ездить по выделенным полосам. На сегодняшний день по «выделенкам» могут передвигаться автобусы, троллейбусы, маршрутки, такси. Из проекта постановления городской администрации российской столицы, в этот перечень были включены двухэтажные туристические автобусы, специальные микроавтобусы для перевозки колясочников, а также других граждан РФ с ограниченными способностями. Также сюда вошли автобусы, которые принадлежат жилищно-коммунальному хозяйству Москвы.

Все транспортные средства, получившие возможность передвигаться по выделенным полосам, будут внесены в особый реестр. Его будут вести специалисты ЦОДД - Центра организации дорожного движения.
 
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Общество / Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:15
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