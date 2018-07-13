Московские власти изменят правила допуска авто на выделенные линии

Изменения в законодательство про безопасность дорожного движения приняли в конце 2017 года. Согласно данным изменениям власти городов федерального значения имеют возможность самостоятельно определять список авто, которые могут ездить по выделенным полосам. На сегодняшний день по «выделенкам» могут передвигаться автобусы, троллейбусы, маршрутки, такси. Из проекта постановления городской администрации российской столицы, в этот перечень были включены двухэтажные туристические автобусы, специальные микроавтобусы для перевозки колясочников, а также других граждан РФ с ограниченными способностями. Также сюда вошли автобусы, которые принадлежат жилищно-коммунальному хозяйству Москвы.Все транспортные средства, получившие возможность передвигаться по выделенным полосам, будут внесены в особый реестр. Его будут вести специалисты ЦОДД - Центра организации дорожного движения.