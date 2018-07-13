АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.68 USD 62.21
Курс валют на 13.07.2018

Анастасия Квитко удивила фанатов фото с пышными ягодицами

Анастасия Квитко выложила в сеть фотографию, на которой она демонстрирует свои пышные ягодицы. Поклонники отметили, что модель немного похудела, в результате чего её формы стали более подтянутыми и округлыми.

Анастасия Квитко удивила фанатов фото с пышными ягодицами


На обнародованной фотографии Анастасия Квитко позирует в откровенном купальнике, прикрывая руками свою грудь, на фоне моря. Поклонники отметили, что модель хорошеет с каждым годом и не перестаёт радовать своих подписчиков откровенными снимками, в результате количество поклонников у «русской Кадашьян» стремительно растёт.

Анастасия Квитко решила под фотографией не оставлять длинных описаний, она просто поприветствовала своих подписчиков. За короткое время данная публикация набрала более 100 тысяч лайков. Кто-то из фанатов отметил, что модель стала слишком часто выкладывать в сеть откровенные фотографии, а снимки с вечеринок оставляет без внимания.

Анастасия Квитко удивила фанатов фото с пышными ягодицами
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина надоела подписчикам разговорами о
Анастасия Костенко рассказала о чувствах, которые
Меган Маркл рассказала, что скучает по своей
Московские власти изменят правила допуска авто на
Анастасия Квитко удивила фанатов фото с пышными
Александр Гобозов возмутил подписчиков поцелуем в
Facebook нашел 65 000 потенциальных
Дмитрий Дмитренко признался, что они с женой
В американском McDonald`s свыше ста человек
Алиана Устиненко хочет иметь четверых детей
Дарья Пынзарь восхитила подписчиков своей
Суд обязал корпорацию Johnson & Johnson выплатить
По словам Дарьи Осенковой, Илья Яббаров на
Максим Галкин порадовал фанатов милым фотоснимком
Самое долгое кровавое лунное затмение смогут
Старшая дочка Дмитрия Маликова ревнует отца к
Лолита отважилась на фото без косметики и фильтров
Елизавета Триандафилиди опозорилась на школьной
Мама Майи Донцовой после скандала с Ильей
Ольга Бузова едва не разбила Кубок Стэнли на
В пятницу 13-го произойдёт солнечное затмение с
Команда Кенеса Ракишева разработала дизайн
Ученые рассказали, как влюбленность меняет тело и
Дочь Анастасии Волочковой ревнует ее к мужчинам
Астрономы предсказывают вероятный конец света на
России грозит сокращение населения впервые за 10
Ученые открыли новые побочные возможности
Андрей Малахов отказался принять награду от
Обновленный кроссовер Honda HR-V заметили на
Эксперименты не смогли определить распад нейтрона
Просмотреть все новости