Анастасия Квитко удивила фанатов фото с пышными ягодицами

На обнародованной фотографии Анастасия Квитко позирует в откровенном купальнике, прикрывая руками свою грудь, на фоне моря. Поклонники отметили, что модель хорошеет с каждым годом и не перестаёт радовать своих подписчиков откровенными снимками, в результате количество поклонников у «русской Кадашьян» стремительно растёт.Анастасия Квитко решила под фотографией не оставлять длинных описаний, она просто поприветствовала своих подписчиков. За короткое время данная публикация набрала более 100 тысяч лайков. Кто-то из фанатов отметил, что модель стала слишком часто выкладывать в сеть откровенные фотографии, а снимки с вечеринок оставляет без внимания.