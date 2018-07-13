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Появились слухи, что Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес покинули «Дом-2»

Поклонники скандально известной телестройки считают, что не просто так ведущая Ольга Бузова номинировала на изгнание с проекта пару Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова, которые верили, что до августа смогут тихо жить на Поляне, ничего не делая и посещая лишь Лобные места и общие мероприятия «Дома-2».

Появились слухи, что Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес покинули «Дом-2»

Сама же Таня вовсе увлеклась любимым занятием, стараясь преобразить жительниц женской спальни в красивых девочек, за это и поплатилась тем, что пару открытым текстом нарекли «тухлыми» и скучными. Однако ребят лишь предупредили, ведь из списка номинантов они исчезли, вот только это вовсе не означало, что Витя и Таня пропали из поля зрения организаторов, которые не собираются превращать «Дом-2» в благотворительное общество, предоставляя всем крышу над головой и стабильное питание.

Тем не менее, ребята выводов не сделали, так как появились слухи, что в прошлую субботу они отправились за ворота. А ведь еще несколько дней назад Виктор с упоением рассказывал, как он будет выстраивать свою жизнь за периметром, мечтая о собственном бизнесе и красивой жизни в родной Одессе. К слову, теперь у него появилась замечательная возможность воплотить в жизнь все свои задумки.

Зрители же переживают за предстоящую свадьбу Литвинова и Мусульбес, так как через месяц на проекте должно состояться великолепное торжество. Поклонники телестройки задаются вопросом: «так неужели денежный приз сгорит?»

Несмотря ни на что многие не сомневаются в том, что молодые люди все-таки будут вознаграждены, ведь Евгений Кузин и Александра Артемова также не были действующими участниками реалити-шоу, и это не помешало им пожениться за проектный счет и лишний раз «засветиться» в эфирах.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:24
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