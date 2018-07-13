АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.68 USD 62.21
Курс валют на 13.07.2018

В американском McDonald`s свыше ста человек получили серьезное отравление

В американском McDonald`s свыше ста человек получили довольно серьезное отравление. По этому поводу расследование начали уже в штатах Иллинойс и Айова. Поступившим в больницу людям поставили предположительный диагноз - циклоспороз.

В американском McDonald`s свыше ста человек получили серьезное отравление


Источником заражения всех данных людей согласно предположениям, является сеть быстрого питания McDonald`s. Больше ста человек получили серьезное отравление. Согласно данных местных властей, 90 человек с середины мая заразились на территории Иллинойса, и 15 человек - в штате Айова. В ходе предварительного расследования смогли установить связь с салатами, приготовленными в McDonald`s, которые люди употребляли в пищу. Представители сети активно сотрудничают с врачами, для установления первопричины отравления людей. В США в последние годы все чаще наблюдаются случаи заражения циклоспорозом. Это происходит по большому счёту после употребления в пищу людьми некоторых видов овощей, в число которых вошла малина.

Стоит отметить, что возбудителями циклоспороза являются наиболее простые паразиты. Как правило симптомы проявляются через неделю после заражения. Сюда может входить также диарея, тошнота температура, слабость, отсутствие аппетита.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина надоела подписчикам разговорами о
Анастасия Костенко рассказала о чувствах, которые
Меган Маркл рассказала, что скучает по своей
Московские власти изменят правила допуска авто на
Анастасия Квитко удивила фанатов фото с пышными
Александр Гобозов возмутил подписчиков поцелуем в
Facebook нашел 65 000 потенциальных
Дмитрий Дмитренко признался, что они с женой
В американском McDonald`s свыше ста человек
Алиана Устиненко хочет иметь четверых детей
Дарья Пынзарь восхитила подписчиков своей
Суд обязал корпорацию Johnson & Johnson выплатить
По словам Дарьи Осенковой, Илья Яббаров на
Максим Галкин порадовал фанатов милым фотоснимком
Самое долгое кровавое лунное затмение смогут
Старшая дочка Дмитрия Маликова ревнует отца к
Лолита отважилась на фото без косметики и фильтров
Елизавета Триандафилиди опозорилась на школьной
Мама Майи Донцовой после скандала с Ильей
Ольга Бузова едва не разбила Кубок Стэнли на
В пятницу 13-го произойдёт солнечное затмение с
Команда Кенеса Ракишева разработала дизайн
Ученые рассказали, как влюбленность меняет тело и
Дочь Анастасии Волочковой ревнует ее к мужчинам
Астрономы предсказывают вероятный конец света на
России грозит сокращение населения впервые за 10
Ученые открыли новые побочные возможности
Андрей Малахов отказался принять награду от
Обновленный кроссовер Honda HR-V заметили на
Эксперименты не смогли определить распад нейтрона
Просмотреть все новости