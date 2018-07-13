В американском McDonald`s свыше ста человек получили серьезное отравление
В американском McDonald`s свыше ста человек получили довольно серьезное отравление. По этому поводу расследование начали уже в штатах Иллинойс и Айова. Поступившим в больницу людям поставили предположительный диагноз - циклоспороз.
Источником заражения всех данных людей согласно предположениям, является сеть быстрого питания McDonald`s. Больше ста человек получили серьезное отравление. Согласно данных местных властей, 90 человек с середины мая заразились на территории Иллинойса, и 15 человек - в штате Айова. В ходе предварительного расследования смогли установить связь с салатами, приготовленными в McDonald`s, которые люди употребляли в пищу. Представители сети активно сотрудничают с врачами, для установления первопричины отравления людей. В США в последние годы все чаще наблюдаются случаи заражения циклоспорозом. Это происходит по большому счёту после употребления в пищу людьми некоторых видов овощей, в число которых вошла малина.
Стоит отметить, что возбудителями циклоспороза являются наиболее простые паразиты. Как правило симптомы проявляются через неделю после заражения. Сюда может входить также диарея, тошнота температура, слабость, отсутствие аппетита.