В американском McDonald`s свыше ста человек получили серьезное отравление

Источником заражения всех данных людей согласно предположениям, является сеть быстрого питания McDonald`s. Больше ста человек получили серьезное отравление. Согласно данных местных властей, 90 человек с середины мая заразились на территории Иллинойса, и 15 человек - в штате Айова. В ходе предварительного расследования смогли установить связь с салатами, приготовленными в McDonald`s, которые люди употребляли в пищу. Представители сети активно сотрудничают с врачами, для установления первопричины отравления людей. В США в последние годы все чаще наблюдаются случаи заражения циклоспорозом. Это происходит по большому счёту после употребления в пищу людьми некоторых видов овощей, в число которых вошла малина.Стоит отметить, что возбудителями циклоспороза являются наиболее простые паразиты. Как правило симптомы проявляются через неделю после заражения. Сюда может входить также диарея, тошнота температура, слабость, отсутствие аппетита.