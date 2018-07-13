Суд обязал корпорацию Johnson & Johnson выплатить 22 женщинам $4,69 млрд

22 женщины, пользовавшиеся продукцией Johnson&Johnson утверждают, что продукция компании привела к развитию у них онкологических заболеваний. Пострадавшие, чтобы получить компенсацию за моральный ущерб, подали иск в суд американского штата Миссури. После рассмотрения дела суд полностью подтвердил вину компании Johnson&Johnson, присудив 22 пострадавшим компенсацию в размере $4,69 млрд. Она поровну поделится на всех женщин. Представители Johnson&Johnson такое решение не считают справедливым, так как вся продукция бренда проходит в лабораториях тщательную проверку, и не способна вызывать онкологических заболеваний.При этом имеется информация, что в суды США на компанию подали несколько тысяч исков, в которых люди выдвигают подобные жалобы. Пострадавшие особенно часто заболевали раком яичников, вызывающимся асбестовой пылью, которая присутствует в разных косметических препаратах компании.