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Суд обязал корпорацию Johnson & Johnson выплатить 22 женщинам $4,69 млрд

Судом присяжных штата Миссури (США) выдано постановление выплатить 22 пострадавшим людям от продукции известного бренда Johnson&Johnson, вызывающей рак, 4,69 млрд долларов.

Суд обязал корпорацию Johnson & Johnson выплатить 22 женщинам $4,69 млрд


22 женщины, пользовавшиеся продукцией Johnson&Johnson утверждают, что продукция компании привела к развитию у них онкологических заболеваний. Пострадавшие, чтобы получить компенсацию за моральный ущерб, подали иск в суд американского штата Миссури. После рассмотрения дела суд полностью подтвердил вину компании Johnson&Johnson, присудив 22 пострадавшим компенсацию в размере $4,69 млрд. Она поровну поделится на всех женщин. Представители Johnson&Johnson такое решение не считают справедливым, так как вся продукция бренда проходит в лабораториях тщательную проверку, и не способна вызывать онкологических заболеваний.

При этом имеется информация, что в суды США на компанию подали несколько тысяч исков, в которых люди выдвигают подобные жалобы. Пострадавшие особенно часто заболевали раком яичников, вызывающимся асбестовой пылью, которая присутствует в разных косметических препаратах компании.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:15
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