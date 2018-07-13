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Жениха Ольги Бузовой уличили в ложных обвинениях бывшей возлюбленной

Уже скоро на ТНТ стартует новый проект «Замуж за Бузову», где одним из претендентов на сердце Ольги станет ди-джей Сергей Наумов.

Но как стало известно, до этого мужчина встречался с победительницей шестого сезона «Холостяка» Дарьей Клюкиной и теперь Наумов заверяет, что девушка обманывала организаторов шоу, чтобы стать телезвездой.

Жениха Ольги Бузовой уличили в ложных обвинениях бывшей возлюбленной

По словам Сергея Наумова, на момент своего участия в шоу «Холостяк» Дарья еще жила с ним и якобы они спланировали события таким образом, чтобы прославить Клюкину и заработать денег.

Жениха Ольги Бузовой уличили в ложных обвинениях бывшей возлюбленной

«Она хотела популярности, хотела быть медийным человеком. Мы понимали, что будут рекламные предложения, понимали, что будет заработок какой-то еще, хотели купить квартиру. Все вместе строили, поэтому я и отпустил, но в конце концов получилось все по-другому», - рассказал ди-джей.

Помимо этого, Наумов утверждает, что у них с Дарьей был общий бизнес – ресторан в Сочи, но позже девушка рассказал, что единолично владеет точкой общепита, чтобы не прослыть безработной.
Жениха Ольги Бузовой уличили в ложных обвинениях бывшей возлюбленной

На защиту Дарьи Клюкиной встала ее подруга из Екатеринбурга, которая уличила Сергея во лжи.

Жениха Ольги Бузовой уличили в ложных обвинениях бывшей возлюбленной

Знакомая Дарьи сообщила, что весь негатив Наумов вылил на Дарью только ради собственного пиара и желания привлечь внимание публики к своей персоне.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:51
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