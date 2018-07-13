Жениха Ольги Бузовой уличили в ложных обвинениях бывшей возлюбленной

Но как стало известно, до этого мужчина встречался с победительницей шестого сезона «Холостяка» Дарьей Клюкиной и теперь Наумов заверяет, что девушка обманывала организаторов шоу, чтобы стать телезвездой.По словам Сергея Наумова, на момент своего участия в шоу «Холостяк» Дарья еще жила с ним и якобы они спланировали события таким образом, чтобы прославить Клюкину и заработать денег., - рассказал ди-джей.Помимо этого, Наумов утверждает, что у них с Дарьей был общий бизнес – ресторан в Сочи, но позже девушка рассказал, что единолично владеет точкой общепита, чтобы не прослыть безработной.На защиту Дарьи Клюкиной встала ее подруга из Екатеринбурга, которая уличила Сергея во лжи.Знакомая Дарьи сообщила, что весь негатив Наумов вылил на Дарью только ради собственного пиара и желания привлечь внимание публики к своей персоне.