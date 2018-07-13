Самое долгое кровавое лунное затмение смогут увидеть волжане

У фотографов и просто любителей появится возможность сделать отличные кадры спутника Земли. В этот день Луна погрузится полностью в пространство тени нашей планеты. Потом через 1,5 часа край земного спутника опять появится в поле видимости. По словам астрологов, Луна в это время будет оказывать очень сильное влияние на людей. Лучше в день затмения не принимать ответственных важных решений. Между тем мелкие неприятности, которые произошли случайно, в дальнейшем могут оказаться судьбоносными.Стоит отметить, что волжане полное лунное затмение смогут наблюдать примерно с 23:22 по Москве. Подобное долгое затмение в прошлый раз земляне наблюдали 15 июня 2011 года.