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Самое долгое кровавое лунное затмение смогут увидеть волжане

27 июля случится самое длинное в 21 веке лунное затмение. Оно продлится примерно 103 минуты. Волжане станут свидетелями данного уникального астрономического явления. Они смогут своими глазами увидеть, как над линией горизонта восходит огромная кровавая Луна.

Самое долгое кровавое лунное затмение смогут увидеть волжане


У фотографов и просто любителей появится возможность сделать отличные кадры спутника Земли. В этот день Луна погрузится полностью в пространство тени нашей планеты. Потом через 1,5 часа край земного спутника опять появится в поле видимости. По словам астрологов, Луна в это время будет оказывать очень сильное влияние на людей. Лучше в день затмения не принимать ответственных важных решений. Между тем мелкие неприятности, которые произошли случайно, в дальнейшем могут оказаться судьбоносными.

Стоит отметить, что волжане полное лунное затмение смогут наблюдать примерно с 23:22 по Москве. Подобное долгое затмение в прошлый раз земляне наблюдали 15 июня 2011 года.
 
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Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:45
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