Самое долгое кровавое лунное затмение смогут увидеть волжане
27 июля случится самое длинное в 21 веке лунное затмение. Оно продлится примерно 103 минуты. Волжане станут свидетелями данного уникального астрономического явления. Они смогут своими глазами увидеть, как над линией горизонта восходит огромная кровавая Луна.
У фотографов и просто любителей появится возможность сделать отличные кадры спутника Земли. В этот день Луна погрузится полностью в пространство тени нашей планеты. Потом через 1,5 часа край земного спутника опять появится в поле видимости. По словам астрологов, Луна в это время будет оказывать очень сильное влияние на людей. Лучше в день затмения не принимать ответственных важных решений. Между тем мелкие неприятности, которые произошли случайно, в дальнейшем могут оказаться судьбоносными.
Стоит отметить, что волжане полное лунное затмение смогут наблюдать примерно с 23:22 по Москве. Подобное долгое затмение в прошлый раз земляне наблюдали 15 июня 2011 года.