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Старшая дочка Дмитрия Маликова ревнует отца к годовалому брату

Соответствующее заявление Стефания сделала, комментируя публикацию Дмитрия Маликова, размещенную в аккаунте певца накануне.

Старшая дочка Дмитрия Маликова ревнует отца к годовалому брату


Старшая дочка Маликова – Стефания, вместе со своим отцом посетила Третьяковскую галерею, где проходила выставка Василия Верещагина. Музыкант после этого похода обнародовал фото с дочкой на фоне картин. Под снимком певец написал, что может быть прекраснее культурного похода с дочерью в музей, разве что футбол с сыном. В комментариях одной их первых отметилась Стефания. Девушка заявила, что от этих слов ей «обидно». Тем самым, скорей всего, она призналась, что ревнует папу к годовалому брату.

Старшая дочка Дмитрия Маликова ревнует отца к годовалому брату


Маликов на комментарий дочки никак не отреагировал. Фанаты приняли решение не игнорировать фразу Стефании, и принялись раздавать девушке комплименты, нахваливая ее природную красоту и утонченность натуры. Стефания также выложила фото на фоне картины под названием «Апофеоз войны». Под снимком она задала вопрос: «зачем людям нужна война?».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30
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