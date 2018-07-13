Старшая дочка Дмитрия Маликова ревнует отца к годовалому брату

Старшая дочка Маликова – Стефания, вместе со своим отцом посетила Третьяковскую галерею, где проходила выставка Василия Верещагина. Музыкант после этого похода обнародовал фото с дочкой на фоне картин. Под снимком певец написал, что может быть прекраснее культурного похода с дочерью в музей, разве что футбол с сыном. В комментариях одной их первых отметилась Стефания. Девушка заявила, что от этих слов ей «обидно». Тем самым, скорей всего, она призналась, что ревнует папу к годовалому брату.Маликов на комментарий дочки никак не отреагировал. Фанаты приняли решение не игнорировать фразу Стефании, и принялись раздавать девушке комплименты, нахваливая ее природную красоту и утонченность натуры. Стефания также выложила фото на фоне картины под названием «Апофеоз войны». Под снимком она задала вопрос: «зачем людям нужна война?».