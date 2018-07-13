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Лолита отважилась на фото без косметики и фильтров

Звезда отечественной эстрады Лолита продемонстрировала свою внешность с косметикой, а после без нее.

Лолита отважилась на фото без косметики и фильтров


Лолита отважилась обнародовать фото без косметики. В рамках Instagram появилась публикация певицы, которая демонстрирует её естественную красоту. Артистка данный снимок не редактировала, и поэтому поклонникам предоставлена возможность увидеть настоящую внешность своего кумира. Сначала Лолита порадовала своих фолловеров фото, на котором она изображена перед каким-то важным мероприятием, потому что гримёр хорошо поработал над внешностью артистки. Он подчеркнул длинные ресницы звезды, густые ровные брови и губы, на которые нанес алую помаду.

Лолита отважилась на фото без косметики и фильтров


Позже знаменитость показала своим фанатам, как она выглядит без грима, включая тени и румяна. Поклонники заявили, что Лолита в свои 54 года выглядит удивительно молодо и свежо, поэтому ей не надо стесняться появляться на людях без косметики, которая только придаёт ей пикантности.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:15
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