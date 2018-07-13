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При взрыве у аэропорта Каира пострадали двенадцать человек

На территории аэропорта Каира произошёл взрыв. Вследствие этого пострадало двенадцать человек.

При взрыве у аэропорта Каира пострадали двенадцать человек


В результате взрыва, произошедшего в районе каирского аэропорта пострадало двенадцать человек. Как стало известно, из переданной информации местных СМИ, взрыв произошёл на территории местной нефтехимической компании. Увеличение температуры воздуха привело в итоге к взрыву резервуара. Раньше средствами массовой информации отмечалось, что взрыв произошел непосредственно на территории самого каирского аэропорта. Уже поздней данные были уточнены. По последним данным вследствие очень высокой температуры воздуха случился самоподрыв ёмкости, которая располагалась поблизости аэропорта нефтехимической компании.

В свою очередь представители Министерства гражданской авиации Египта предоставили информацию, что данный инцидент не повлиял в итоге на работу каирского аэропорта. Согласно полученным данным все рейсы выполняются строго по расписанию.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:05
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