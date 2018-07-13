Фанаты Евгении Феофилактовой в восторге от фотографии ее сына
В Instagram экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Евгении Феофилактовой появилась подборка фотографий, сделанных в рамках проекта «Тайны подводного мира».
На снимках запечатлен ее сын Даниэль на фоне аквариумов с обитателями океана. В комментарии к публикации Евгения рассуждает о тайнах, хранящихся в подводном царстве.
«Давайте приоткроем завесу и попробуем разгадать загадки глубоких вод. Может мы увидим самое большое в мире животное, живущее в глубинах океана. Или услышим яростный рёв волн, морских монстров и чудовищ, поднимающих ужасный шторм и успокаивающего их в одно мгновение повелителя Нептуна. А может, нам будут мелодично напевать Русалки, живущие в коралловых пещерах... Самыми опасными хищниками морских глубин мы можем любоваться в «Коралловом саду» без страха и опаски, несмотря на то, что акулы кружат вокруг нас, а скаты проплывают под нашими ногами...», - размышляет бывшая супруга Антона Гусева.
Поклонники Евгении пришли в восторг от маленького Даниэля и от его умения позировать. Помимо этого пользователи очередной раз указали на невероятное сходство мальчика с отцом – Антоном Гусевым.
«У вас очень красивый сынишка», «Данилка красавчик!!!!», «Это ж надо как на папу похож!!! одно лицо!!! очень красивый малыш», «Вылитый Антон) ну надо же,а, копия)», - комментировали изображения фолловеры.