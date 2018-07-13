Фанаты Евгении Феофилактовой в восторге от фотографии ее сына

На снимках запечатлен ее сын Даниэль на фоне аквариумов с обитателями океана. В комментарии к публикации Евгения рассуждает о тайнах, хранящихся в подводном царстве., - размышляет бывшая супруга Антона Гусева.Поклонники Евгении пришли в восторг от маленького Даниэля и от его умения позировать. Помимо этого пользователи очередной раз указали на невероятное сходство мальчика с отцом – Антоном Гусевым., - комментировали изображения фолловеры.