Ученые рассказали, как влюбленность меняет тело и мозг человека

Во время обнимания мужчины своей любимой женщины, мгновенно понижается чувство стресса, человек успокаивается. Окситоцин в данном случае отвечает за безопасность, доверие. Вследствие заполнения центра вознаграждения допамином становится лучше настроение. По мнению ученых, влюбленность может уменьшить кровяное давление. При этом человеку удаётся избежать почечной недостаточности, сердечного приступа, инсульта. Человек влюблённым чувствует себя менее напряженным, однако более привязанным к второй половине. В данном случае уменьшается восприимчивость к различным стрессовым факторам.Для многих известно чувство «бабочек», возникающее в животе. Это действие вещества - кортизол. Его активация отражается на кишечнике. Влюбленные люди в целом счастливее тех, кто данного чувства не испытывает. Они являются менее восприимчивыми к боли.