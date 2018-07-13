Валерий Газаев уверен, что сборная России могла дойти до финала

«Мы вошли в восьмерку лучших команд планеты, это большое достижение. Самое главное, что наша сборная перешла психологический барьер», - рассказала бывший тренер сборной России.

«Я по-прежнему считаю Смолова одним из лучших футболистов в нашей стране. Не пошло у него, но зато раскрылся Дзюба», - также добавил Газаев.

Газаев считает, что ЧМ-2018 — лучший в истории футбола. Многие гранды футбола продемонстрировали низкие результаты и, вопреки ожиданиям, низкий уровень игры. Бразилия в России сыграла плохо, а россияне показали потрясающий результат.По его словам, на прошлых турнирах перед нашими футболистами стояла задача лишь выйти из группы. Сборная России могла бы и выйти в финал, однако в ¼ финала удача оказалась на стороне Хорватии, отметил специалист.Экс-тренер «ЦСКА» отметил, что Артем проделал фантастическую работу на этом мундиале.