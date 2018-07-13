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Валерий Газаев уверен, что сборная России могла дойти до финала

Бывший наставник сборной России и столичного «ЦСКА» Валерий Газзаев уверен, что национальная российская команда сумела преодолеть психологический барьер на домашнем чемпионате мира.

Валерий Газаев уверен, что сборная России могла дойти до финала

Газаев считает, что ЧМ-2018 — лучший в истории футбола. Многие гранды футбола продемонстрировали низкие результаты и, вопреки ожиданиям, низкий уровень игры. Бразилия в России сыграла плохо, а россияне показали потрясающий результат.

«Мы вошли в восьмерку лучших команд планеты, это большое достижение. Самое главное, что наша сборная перешла психологический барьер», - рассказала бывший тренер сборной России.

По его словам, на прошлых турнирах перед нашими футболистами стояла задача лишь выйти из группы. Сборная России могла бы и выйти в финал, однако в ¼ финала удача оказалась на стороне Хорватии, отметил специалист.

«Я по-прежнему считаю Смолова одним из лучших футболистов в нашей стране. Не пошло у него, но зато раскрылся Дзюба», - также добавил Газаев.

Экс-тренер «ЦСКА» отметил, что Артем проделал фантастическую работу на этом мундиале.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:35
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