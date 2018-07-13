АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.68 USD 62.21
Курс валют на 13.07.2018

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко помог России успешно выступить на ЧМ-2018

Наставник сборной России Станислав Черчесов признался, что главный тренер украинской сборной дал ему несколько советов, которые впоследствии помогли одержать верх над Саудовской Аравией в дебютном матче чемпионата мира, передает «Спорт-Экспресс».

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко помог России успешно выступить на ЧМ-2018

«Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу», — поделился Станислав Черчесов.

Напоминаем, что в первом матче группового этапа домашнего мундиаля российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Россияне сумели выйти в стадию плей-офф, в 1/8 финала обыграли испанцев в серии пенальти, а на следующем этапе также по пенальти уступили Хорватии.

ЧМ-2018 завершится 15 июля в финальном матче в «Лужниках». На футбольном поле сойдутся сборные Франции и Хорватии. Днем ранее, за бронзовые медали поборются команды Англии и Бельгии.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Спорт
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:36
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Aerion готовит к испытанию сверхзвуковой
Фанаты Евгении Феофилактовой в восторге от
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной
Суд Казани наказал МВД на 50 тысяч рублей за
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Валерий Газаев уверен, что сборная России могла
Астрономы запечатлели редкий невероятный снимок
Астрономы создали трехмерную модель астероида Рюгу
40 лет назад из-за ошибки ученых NASA сгорели
В Швеции обнаружили опасные химические боевые
Xiaomi представила смартфон Mi 8 Explorer Edition
Учёные надеются найти жизнь на Марсе при помощи
Айза Анохина злобно раскритиковала Романец,
Сакральные тайны рукописей Мусейона описывают
Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro
Физики разработали действующую модель расщепителя
ФИФА не выявили нарушений антидопинговых мер на
Биоинженеры создают путь к персонализированной
Samsung готовит Galaxy J6+ с процессором
Май Абрикосов посмеялся над предсказаниями
В Роскосмос собираются транслировать видео с ЦУП
Британка сходила в туалет и разродилась в итоге
«КиберЛенинка» стала пятой в рейтинге бесплатных
В продаже появился промтоварный фургон УАЗ «Профи»
Dongfeng привезла в РФ новый кроссовер DFM 580
Лимузин «Кортеж» доставили в Финляндию перед
Aston Martin выпустил хэтчбек V8 Cygnet на 435 л.с
Хакеры взломали систему безопасности аэропорта
Самое дешевое автов мире оказалось никому не нужно
Джессика Альба рассказала, что с детства
Просмотреть все новости