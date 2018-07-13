Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко помог России успешно выступить на ЧМ-2018

«Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу», — поделился Станислав Черчесов.

Напоминаем, что в первом матче группового этапа домашнего мундиаля российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Россияне сумели выйти в стадию плей-офф, в 1/8 финала обыграли испанцев в серии пенальти, а на следующем этапе также по пенальти уступили Хорватии.ЧМ-2018 завершится 15 июля в финальном матче в «Лужниках». На футбольном поле сойдутся сборные Франции и Хорватии. Днем ранее, за бронзовые медали поборются команды Англии и Бельгии.