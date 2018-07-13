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Дочь Анастасии Волочковой ревнует ее к мужчинам

Анастасия Волочкова рассказала, что её дочь проявляет ревность по отношению к мужчинам своей звёздной мамы. По словам балерины, Ариадна растёт умным ребёнком, но иногда девочка проявляет свой характер.

Дочь Анастасии Волочковой ревнует ее к мужчинам


Анастасия Волочкова в разговорах с дочерью говорит ей, что у неё может появиться муж, который к Ариадне будет относиться с любовью. Балерина считает, что разбирается в людях и пускает в свою жизнь только тех, кто хорошо относится к ней и её дочери. Однако девочка постоянно переживает по этому поводу, при этом не объясняет своей маме причин.

Также Анастасия Волочкова рассказала, что Ариадна решила отказаться от занятий вокалом, хотя у неё есть талант. Преподаватели по вокальному мастерству отмечают, что у девочки есть большие способности. Однако Ариадна начала стесняться по неизвестным причинам, отказавшись в результате от занятий, и решив, что она выберет другой вид деятельности. Анастасия Волочкова возмущена таким поведением дочери, но ничего поделать с этим не может.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:30
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