АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.68 USD 62.21
Курс валют на 13.07.2018

Астрономы предсказывают вероятный конец света на 16 августа

В ходе исследований астрономов, проводимых в начале июля, ученые заметили заметное увеличение уровня яркости кометы C/2017 S3 PANSTARRS. Так же отмечается, что по истечении нескольких недель, ее траектория движения может значительно приблизиться к нашей голубой планете.

Выводы специалистов позволили им определить очередную, новую дату прихода конца света. Как предсказали эксперты, жизнь на Земле может завершиться 16 августа, а спровоцирует апокалипсис мегаяркая комета. Окружает объект газовое облако, причем его диаметр уже в несколько раз больше Юпитера. При этом у кометы полностью отсутствует хвост, а все вещество сосредоточено вокруг ядра.

Астрономы предсказывают вероятный конец света на 16 августа


Как ни странно, но исследователи ссылаются в своих прогнозах на Библию. Конкретно указываются Откровения Иоанна Богослова, где есть сообщения о смерти, приходящей в образе зеленого всадника на коне. Отмечается, что комете свойственно зеленое свечение, что и послужило определению ей прозвища - Невероятный Халк.

Последний конец света должен был произойти в 2012 году. Этот период был выбран на основании древнего календаря майа, который заканчивался в этот срок. Данный факт заставил многих утверждать, что жизни суждено прекратиться в указанный период.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
По словам Дарьи Осенковой, Илья Яббаров на
Максим Галкин порадовал фанатов милым фотоснимком
Самое долгое кровавое лунное затмение смогут
Старшая дочка Дмитрия Маликова ревнует отца к
Лолита отважилась на фото без косметики и фильтров
Елизавета Триандафилиди опозорилась на школьной
Мама Майи Донцовой после скандала с Ильей
Ольга Бузова едва не разбила Кубок Стэнли на
В пятницу 13-го произойдёт солнечное затмение с
Команда Кенеса Ракишева разработала дизайн
Ученые рассказали, как влюбленность меняет тело и
Дочь Анастасии Волочковой ревнует ее к мужчинам
Астрономы предсказывают вероятный конец света на
России грозит сокращение населения впервые за 10
Ученые открыли новые побочные возможности
Андрей Малахов отказался принять награду от
Обновленный кроссовер Honda HR-V заметили на
Эксперименты не смогли определить распад нейтрона
Boeing и SpaceX не смогут доставлять американских
Эвелина Бледанс с мускулистым красавцем
Роза Сябитова откупалась от бывшего мужа во время
Российским автолюбителям начали рассылать
Новая программа избавит животных от участия в
В Испании утонул российский турист
Юлия Пересильд удивила фанатов схожестью с мамой
Появились слухи, что Виктор Литвинов и Татьяна
Пониженная гравитация создает условия для
При взрыве у аэропорта Каира пострадали
Поклонники раскритиковали похудевшего Стаса
Жениха Ольги Бузовой уличили в ложных обвинениях
Просмотреть все новости