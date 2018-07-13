Астрономы предсказывают вероятный конец света на 16 августа

Выводы специалистов позволили им определить очередную, новую дату прихода конца света. Как предсказали эксперты, жизнь на Земле может завершиться 16 августа, а спровоцирует апокалипсис мегаяркая комета. Окружает объект газовое облако, причем его диаметр уже в несколько раз больше Юпитера. При этом у кометы полностью отсутствует хвост, а все вещество сосредоточено вокруг ядра.Как ни странно, но исследователи ссылаются в своих прогнозах на Библию. Конкретно указываются Откровения Иоанна Богослова, где есть сообщения о смерти, приходящей в образе зеленого всадника на коне. Отмечается, что комете свойственно зеленое свечение, что и послужило определению ей прозвища - Невероятный Халк.Последний конец света должен был произойти в 2012 году. Этот период был выбран на основании древнего календаря майа, который заканчивался в этот срок. Данный факт заставил многих утверждать, что жизни суждено прекратиться в указанный период.