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Ученые открыли новые побочные возможности лекарства от диабета положительного характера

Для большинства диабетиков, страдающих данным заболеванием второго типа, медики назначают принимать метформин. Согласно последним исследованиям ученых выяснилось, что данный препарат, не только снижает уровень сахара в крови, но еще и может выводить составы опасного клеточного мусора, накапливающегося вследствие действия радиации.

Современное общество стоит перед серьезной проблемой диабета. Как указывает статистика, заболеванием страдают даже маленькие дети. При борьбе с заболеванием второго типа, медиками назначается пациентам метформин, помогающий повысить чувствительность клеток в организме к инсулину. Сам инсулин способствует поглощению клетками глюкозы из крови.

Ученые открыли новые побочные возможности лекарства от диабета положительного характера


Как определили российские ученые, в ходе исследований метформина, в его возможностях не только борьба с диабетом, он может активировать выведение «мусора» из организма человека. Данный факт позитивен для всех жизненно важных процессов. Более тщательный анализ влияния на организм человека показал, что отмечена эффективность при работе против злокачественных опухолей, при этом повышается эффективность действия лучевой терапии.

Подобная уборка клеточного мусора, позволяет организму избавиться от стрессового состояния, что улучшает значительно улучшает его работу. Как предположили медики, данный препарат можно успешно применить в качестве радиопротектора, сейчас ведутся лабораторные испытания в этом направлении.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:00
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