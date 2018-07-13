Андрей Малахов отказался принять награду от «Первого канала»
Константин Эрнст передал Андрею Малахову награду, которая ему присвоена за работу на «Первом канале», однако телеведущий отказался её принимать. Свой поступок Малахов объяснил тем, что у него нет желания возвращаться в прошлое, в его планы входит только будущее.
С момента, когда Андрей Малахов покинул «Первый канал», прошёл почти год, сейчас телеведущий работает на телеканале «Россия-1». Истинную причину своего ухода с «Первого канала» он не называет. По мнению телеведущего, нет смысла в том, чтобы оглядываться в прошлое, нужно акцентировать своё внимание на будущем, именно поэтому он отказался принимать статуэтку премии «ТЭФИ», переданную Константином Эрнстом. Данную премию Андрею Малахову вручили за его вклад в качестве телеведущего передачи «Пусть говорят».
Также Малахов считает, что его поистине преданные фанаты навсегда останутся с ним и не заметят его перехода. Также телеведущий не намерен себя связывать с «Первым каналом», игнорируя любые предложения о сотрудничестве с их стороны.