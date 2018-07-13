Андрей Малахов отказался принять награду от «Первого канала»

С момента, когда Андрей Малахов покинул «Первый канал», прошёл почти год, сейчас телеведущий работает на телеканале «Россия-1». Истинную причину своего ухода с «Первого канала» он не называет. По мнению телеведущего, нет смысла в том, чтобы оглядываться в прошлое, нужно акцентировать своё внимание на будущем, именно поэтому он отказался принимать статуэтку премии «ТЭФИ», переданную Константином Эрнстом. Данную премию Андрею Малахову вручили за его вклад в качестве телеведущего передачи «Пусть говорят».Также Малахов считает, что его поистине преданные фанаты навсегда останутся с ним и не заметят его перехода. Также телеведущий не намерен себя связывать с «Первым каналом», игнорируя любые предложения о сотрудничестве с их стороны.