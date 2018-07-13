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Эксперименты не смогли определить распад нейтрона на фотон и темную материю

Американскими физиками завершены эксперименты, в которых изучен распад нейтрона. Как показали результаты, в 97 случаев распада, образование фотона и частиц, свойственных темной материи не наблюдается. Информация из статьи, размещенной специалистами на страницах Physical Review Letters.

Научными работами руководил Чжицзин Тан, в ходе проведения которых, нейтроны произведенные средствами Лос-Аламосской установки по производству ультрахолодных нейтронов, помещали в бутылку, изготовленную из нержавеющей стали, с нанесением покрытия из слоя фосфора и никеля. Появление предполагаемых фотонов, ученые отмечали специальным детектором, в который входят две установки, необходимые для повышения четкости измерений. Учеными использована активацию ванадия, для измерения числа нейтронов.
Эксперименты не смогли определить распад нейтрона на фотон и темную материю


Как показали результаты, согласно диапазону от 782 до 1664 кэВ пиков, интенсивность ожидаемого теоретиками уровня не проявляется. Появление наибольшего всплеска приходится на пик, равный примерно 1130 кэВ, но есть и вероятность, что он не случайный, которая составляет 1,6%. Помимо прочего, учеными зафиксирован уровень пиков интенсивности, равный нагрузке в 720 и 1780 кэВ, только они не вошли в показатель ожидаемого диапазона.

Физиками Бартошом Форналом и Бенджамином Гринштейном высказано предположение, что в некоторых случаях распада нейтрона, наблюдается не зарождение протона, а частицы темной материи. Только для проверки этой теории необходим набор специальных сверхчувствительных установок. Как предположили Форнал и Гринштейн, есть «наполовину видимый» канал распада, в условиях которого может образоваться не только частица темной материи, но и реально фиксируемый фотон. При этом энергия фотона должна находиться в диапазоне, на уровне от 782 до 1664 кэВ.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:30
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