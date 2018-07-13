Айза Анохина злобно раскритиковала Романец, Гусева и Феофилактову, назвав «нищебродами социальных сетей»
Экс-супруга рэпера Гуфа, популярный блогер, ведущая и модельер Айза Анохина опубликовала злобный, дерзкий и критичный пост.
Айза прошлась катком по «нищебродам социальных сетей», причислив к их числу в первую очередь «выскочек из «Дома-2» Викторию Романец Антона Гусева и Евгению Феофилактову.
Анохина пишет, что именно эти трое преуспели в бахвальстве и дешевом позерстве и по мнению блогера, своим материальным благополучием хвастаются лишь люди с недостатком умственного развития.
Айза Анохина напомнила всем, что «эти люди», выставляющие свои цацки напоказ, еще недавно приехали из далекой провинции и теперь выпендриваются.
Особо Айза отметила Антона Гусева, который любит показывать всем купюры в своем кошельке.
«Ведь многие, действительно успешные люди не пишут о своём заработке! Не фоткают свои деньги! Что движет такими персонажами?», - удивляется Анохина.
Бывшая жена рэпера считает, что все эти люди просто завидуют другим и теперь считают, что настал их звездный час.
Айза прошлась катком по «нищебродам социальных сетей», причислив к их числу в первую очередь «выскочек из «Дома-2» Викторию Романец Антона Гусева и Евгению Феофилактову.
Анохина пишет, что именно эти трое преуспели в бахвальстве и дешевом позерстве и по мнению блогера, своим материальным благополучием хвастаются лишь люди с недостатком умственного развития.
Айза Анохина напомнила всем, что «эти люди», выставляющие свои цацки напоказ, еще недавно приехали из далекой провинции и теперь выпендриваются.
Особо Айза отметила Антона Гусева, который любит показывать всем купюры в своем кошельке.
«Ведь многие, действительно успешные люди не пишут о своём заработке! Не фоткают свои деньги! Что движет такими персонажами?», - удивляется Анохина.
Бывшая жена рэпера считает, что все эти люди просто завидуют другим и теперь считают, что настал их звездный час.