Айза Анохина злобно раскритиковала Романец, Гусева и Феофилактову, назвав «нищебродами социальных сетей»

Айза прошлась катком по «нищебродам социальных сетей», причислив к их числу в первую очередь «выскочек из «Дома-2» Викторию Романец Антона Гусева и Евгению Феофилактову.Анохина пишет, что именно эти трое преуспели в бахвальстве и дешевом позерстве и по мнению блогера, своим материальным благополучием хвастаются лишь люди с недостатком умственного развития.Айза Анохина напомнила всем, что «эти люди», выставляющие свои цацки напоказ, еще недавно приехали из далекой провинции и теперь выпендриваются.Особо Айза отметила Антона Гусева, который любит показывать всем купюры в своем кошельке., - удивляется Анохина.Бывшая жена рэпера считает, что все эти люди просто завидуют другим и теперь считают, что настал их звездный час.