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ФИФА не выявили нарушений антидопинговых мер на ЧМ-2018

Международная федерация ФИФА сообщила, что на проходящем в России чемпионате мира по футболу, не было выявлено ни единого случая нарушения антидопинговых правил.

ФИФА не выявили нарушений антидопинговых мер на ЧМ-2018

Такая информация имеется в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте организации.

С января 2018 года всего было проведено 2037 тестов, это позволило собрать 3985 проб по допингу.

Как отмечается, у одного футболиста тест показал положительный результат, однако у него имеется терапевтическое исключение, благодаря которому разрешено применение данного препарата.

21-й в истории мундиаль стартовал в России 14 июня. На данный момент сыграно 62 матча. В двух оставшихся встречах турнира за «бронзу» поборются команды Англии и Бельгии, а в финале встретятся сборные Франции и Хорватии.
 
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Общество / Спорт / Культура
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:33
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