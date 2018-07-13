ФИФА не выявили нарушений антидопинговых мер на ЧМ-2018
Международная федерация ФИФА сообщила, что на проходящем в России чемпионате мира по футболу, не было выявлено ни единого случая нарушения антидопинговых правил.
Такая информация имеется в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте организации.
С января 2018 года всего было проведено 2037 тестов, это позволило собрать 3985 проб по допингу.
Как отмечается, у одного футболиста тест показал положительный результат, однако у него имеется терапевтическое исключение, благодаря которому разрешено применение данного препарата.
21-й в истории мундиаль стартовал в России 14 июня. На данный момент сыграно 62 матча. В двух оставшихся встречах турнира за «бронзу» поборются команды Англии и Бельгии, а в финале встретятся сборные Франции и Хорватии.