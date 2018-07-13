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Роза Сябитова откупалась от бывшего мужа во время развода

Роза Сябитова поведала, что при разводе со вторым мужем она была вынуждена от него откупаться и закрыть все свои счета. После этого случая телеведущая не спешит себя связывать узами брака.

Роза Сябитова откупалась от бывшего мужа во время развода


Роза Сябитова построила карьеру на телевидении и одна воспитывала своих детей. Свои новые отношения с мужчинами телеведущая предпочитает не афишировать, не делая из них достояние общественности. Первый муж Розы Сябитовой погиб в 1990 годы, спустя какое-то время она вышла замуж во второй раз, а при разводе со вторым мужем ей пришлось откупаться. Российская «сваха» закрывала счета во избежание раздела имущества со вторым супругом. После второго брака телеведущая разочаровалась в представителях противоположного пола.

В настоящее время Роза Сябитова встречается с бизнесменом, знакомство с которым произошло на Кипре. До начала отношений телеведущая знала своего возлюбленного несколько лет. Мужчина увидел Розу Сябитову в телепередаче и позвонил ей, после чего они стали общаться, а позднее они начали строить отношения. Телеведущая не выставляет свою любовь напоказ, называя её своей «лебединой песней». Её возлюбленный большую часть времени проводит на Кипре, потому что там у него свой бизнес.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:15
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