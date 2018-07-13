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Май Абрикосов посмеялся над предсказаниями экстрасенсов для Ольги Бузовой

Пророчества современных ясновидящих у многих вызывает лишь скептическую улыбку, в их число вошел и бывший участник «Дом-2» Май Абрикосов.

Особенно его забавляют предсказания судьбы Ольги Бузовой, которые слишком обтекаемы и мало соответствуют правде.

Май Абрикосов посмеялся над предсказаниями экстрасенсов для Ольги Бузовой

По мнению Романа Тертишного, известного всем как Май Абрикосов, большинство экстрасенсов и ясновидящих сознательно выбирают объектами своих прогнозов публичных людей, так как она них можно прославиться и неплохо нажиться.

Ознакомившись с предсказаниями для ведущей «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой, Абрикосов лишь посмеялся.

Май Абрикосов посмеялся над предсказаниями экстрасенсов для Ольги Бузовой

По словам одного из астрологов, Бузова увлечена карьерой, но в любой момент может выйти замуж, но при этом все еще не отпускает Дмитрия Тарасова.

Еще одна белая ведьма рассказала, что Ольга в ближайшие годы будет оставаться без мужчины, а по словам третьей ясновидящей, Бузовой придется куковать в одиночестве до 38 лет.

Май Абрикосов посмеялся над предсказаниями экстрасенсов для Ольги Бузовой

Примечательно, что в 2016 году, ведьма Мэрилин Керро нагадала, что Бузова не станет успешной певицей и недолго продержится на посту ведущей телестройки. Как известно, это пророчество уж точно не сбылось.

Май Абрикосов решил пошутить и, объявив себя пророком, предрек для Ольги Бузовой счастливое замужество в ближайшее десятилетие, рождение ребенка и завидную карьеру.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:28
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