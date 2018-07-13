Май Абрикосов посмеялся над предсказаниями экстрасенсов для Ольги Бузовой

Особенно его забавляют предсказания судьбы Ольги Бузовой, которые слишком обтекаемы и мало соответствуют правде.По мнению Романа Тертишного, известного всем как Май Абрикосов, большинство экстрасенсов и ясновидящих сознательно выбирают объектами своих прогнозов публичных людей, так как она них можно прославиться и неплохо нажиться.Ознакомившись с предсказаниями для ведущей «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой, Абрикосов лишь посмеялся.По словам одного из астрологов, Бузова увлечена карьерой, но в любой момент может выйти замуж, но при этом все еще не отпускает Дмитрия Тарасова.Еще одна белая ведьма рассказала, что Ольга в ближайшие годы будет оставаться без мужчины, а по словам третьей ясновидящей, Бузовой придется куковать в одиночестве до 38 лет.Примечательно, что в 2016 году, ведьма Мэрилин Керро нагадала, что Бузова не станет успешной певицей и недолго продержится на посту ведущей телестройки. Как известно, это пророчество уж точно не сбылось.Май Абрикосов решил пошутить и, объявив себя пророком, предрек для Ольги Бузовой счастливое замужество в ближайшее десятилетие, рождение ребенка и завидную карьеру.