В Испании утонул российский турист

По свидетельствам очевидцев, в тот день 36-летний турист из России пошел купаться на один из пляжей в Маспаломасе, не обращая ни малейшего внимания на флаг красного цвета на пляже, сигнализирующий об опасных течениях в воде. Когда отдыхающие увидели его тонущим, то сразу позвали спасателей. Им удалось вытащить еще живого мужчину и даже поднять его на вертолет. Но медикам спасти жизнь туриста из России оказалось не по силам.Этот же день стал днем гибели и для туриста из Польши: во время занятий виндсерфингом он упал в воду и потерял сознание. Реанимационные действия ему не помогли.