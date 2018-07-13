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В Испании утонул российский турист

В Испании турист из России утонул во время купания в опасной и не предназначенной для этого зоне.

В Испании утонул российский турист


По свидетельствам очевидцев, в тот день 36-летний турист из России пошел купаться на один из пляжей в Маспаломасе, не обращая ни малейшего внимания на флаг красного цвета на пляже, сигнализирующий об опасных течениях в воде. Когда отдыхающие увидели его тонущим, то сразу позвали спасателей. Им удалось вытащить еще живого мужчину и даже поднять его на вертолет. Но медикам спасти жизнь туриста из России оказалось не по силам.

Этот же день стал днем гибели и для туриста из Польши: во время занятий виндсерфингом он упал в воду и потерял сознание. Реанимационные действия ему не помогли.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:45
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