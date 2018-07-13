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Пониженная гравитация создает условия для формирования сосудов из жира

Стволовые клетки в жировой ткани, синтезируют вещества, которые благоприятно действуют на рост капилляров. Для создания таких условий, как выяснили ученые Института медико-биологических проблем Российской академии наук, необходима специальная среда сниженной гравитации, в которую и помещаются стволовые клетки.

Как сообщает размещенная учеными статья в Stem Cells and Development, важную роль при миграции клеточных структур, играют мезенхимальные стволовые клетки жировой ткани. Они формируют эндотелий, только новые полученные данные меняют все ранние представления о структуре этих клеток.

Пониженная гравитация создает условия для формирования сосудов из жира


Проведенные исследователями эксперименты, в которых использованы стволовые клетки в жировой ткани, указали на зависимость их от факторов внешней среды. В которых данные клетки трансформируются в клетки совершенно других типов. Как отметили ученые - это главная ключевая особенность свойств стволовых клеток.

Главное свойство обнаружилось после помещения клеток в аппарат, имитирующий сниженные силы притяжения. После подобного «пребывания в космосе» мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани, они могут заставить расти сосуды, при помещении их в среду из специально подготовленных культур.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:15
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